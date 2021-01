Geen Nationale Tulpendag op de Dam, maar tulpenseizoen start hoe dan ook

Dat de grootste pluktuin op De Dam dit jaar niet te zien is vindt de tulpenkweker spijtig. "Het is altijd een prachtig gezicht om te zien hoe mensen op je tulpen reageren." Ook als kweker geniet hij daar jaarlijks van. "Wij snijden de tulpen meestal als ze nog groen zijn, zodat ze in de vaas bij de mensen thuis kunnen bloeien. Het is voor ons altijd mooi om ze eens in vol ornaat te zien."

Dit jaar gaat dat niet door, maar dat betekent niet dat Schouten met duizenden tulpen in zijn maag blijft zitten. "We gingen er natuurlijk wel vanuit, maar de tulpen die hiervoor bedoeld waren, kan ik gelukkig gewoon kwijt op de veiling."

Positieve start

Ook zonder het startevenement gaat het seizoen gewoon van start en Schouten gaat het positief tegemoet. Vorig jaar heeft hij door corona flink wat tulpen weg moeten gooien. "We hebben ze toen op het land moeten uitstorten, dat deed echt wel pijn." Toch maakt dat niet dat hij dit jaar minder exemplaren opkweekt.

"Zo'n planning maak je bij wijze van voor tien jaar vooruit. Het is niet zo dat ik dit jaar dus minder opkweek, vanwege corona. Ook wel omdat ik dacht dat het inmiddels wel onder controle zou zijn."

Honger naar tulpen

Schouten verwacht dat hij ondanks dat het virus nog rondwaart, evengoed van zijn tulpen afkomt. "De prijs is hartstikke goed en sinds corona is de honger naar tulpen groot. Het is vervelend voor andere ondernemers, maar de supermarkten mogen het nog verkopen dus dat loopt door.

Sinds corona is er voor Schouten nog een andere markt bij gekomen. "Vanuit de beroerde situatie hebben we vorig jaar een website opgezet om onze tulpen toch kwijt te kunnen. Het was al jaren een wens, maar corona gaf een schop onder de kont. Nu er weer tulpen zijn weten mensen ook de website weer te vinden."

Tulpen voor de zorg

Samen met andere Westfriese tulpenkwekers en met initiatiefnemer Karin Wildoër startte Schouten vorig jaar de website tulpenvoortoppers.nl. De tulpen waar de kwekers niet vanaf konden komen, werden hier verzameld en gedoneerd voor zorgpersoneel. Naast de webshop is op de website nog steeds een mogelijkheid voor zorgbedrijven tegen gereduceerde prijs tulpen te kopen voor hun personeel.

"Ik vind het geweldig om een ander vooruit te helpen of blij te maken, maar als ondernemer kan ik ze nu niet meer gratis weggeven, want ik heb ook mijn kosten. Maar als een andere ondernemer kansen ziet samen het personeel tegemoet te komen dan sta ik daar zeker voor open", besluit Schouten.