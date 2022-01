De Aftrap: commentator Jeroen Elshoff voorspelt grillige herstart competitie

Gaat Brian Brobbey Sébastien Haller naar de kroon steken en moet AZ zich nog versterken? En hoeveel invloed krijgt het coronavirus op het verdere verloop van de voetbalcompetitie? Het zijn allemaal vragen die aan bod komen in onze voetbal talkshow De Aftrap die vanaf vanavond weer wekelijks op de vrijdagavond op tv te zien is.

In de eerste aflevering na de winterstop zijn FC Volendams-speler Kevin Visser en NOS-commentator Jeroen Elshoff te gast. "Het is eigenlijk onvoorspelbaar", reageert Elshoff op de vraag of AZ goed genoeg is om aan te sluiten bij de top-3.

Voor FC Volendam begon de tweede seizoenshelft vorig weekend al met een 2-1 thuiszege op Telstar. Kevin Visser stond voor het eerst in meer dan anderhalf jaar tijd in de basis. De middenvelder had die tijd nodig om te herstellen van een zware knieblessure.

De 33-jarige routinier wil de komende maanden laten zien dat hij zeker nog niet is afgeschreven. Of zijn toekomst ook volgend seizoen in Volendam ligt, is niet zeker. "Ik sta open als de club wil gaan praten. Is het niet zo, dan is het zo. Maar dan ben ik nog niet klaar met voetballen", aldus Visser die sinds de zomer van 2016 het shirt van FC Volendam draagt.