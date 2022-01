Eenzaamheid, frustratie en onzekerheid onder jongeren: "Ben niet zo gelukkig"

"Doordeweeks ga ik naar school, maar in het weekend heb ik niet echt iets. Ik mis een uitlaatklep", aldus Shineley. Een baantje kan ze niet echt vinden en ze vindt het lastig om de stap te zetten om bijvoorbeeld buiten iets sportiefs te gaan doen. En dan pakt ze vaak haar telefoon. "Ik zit daar best veel op. Beetje filmpjes kijken op Insta, Snapchat en Tiktok. Allemaal tijdsdoding. Het is een makkelijke uitweg om die telefoon te pakken."

Shineley zit in het laatste jaar van het middelbaar onderwijs. Waar het eerder goed ging op school, merkt ze nu dat haar cijfers achteruitgaan en ze niet lekker in haar vel zit. "Op school gaat mijn concentratie achteruit, ben dan vaak druk in mijn hoofd."

Hij zet al maanden alles op alles om de negatieve spiraal waar de coronamaatregelen voor kunnen zorgen in de samenleving, voor jongeren te doorbreken. "We hebben heel veel gesprekken met jongeren die met depressieve gevoelens lopen. En proberen in deze tijd vooral te kijken wat we wel kunnen doen om samen te zijn en dingen te ondernemen."

Coördinator van jongerenwerkers in Hoorn, Jerrol Lashley, vertelt dat Shineley's verhaal niet op zichzelf staat. "Het is aan de orde van de dag. We moeten ze uit het isolement blijven halen en de verbinding blijven zoeken", zegt Jerrol.

Op het Tabor College D'ampte in Hoorn is er veel aandacht voor de gevolgen van de pandemie. "Er worden bepaalde eisen gesteld aan jongeren, waaraan ze in deze situatie (de coronacrisis, red) eigenlijk helemaal niet kunnen voldoen", aldus directeur Stef Macke. Daarom probeert hij zoveel mogelijk begrip te hebben voor de leerlingen.

Shinely deelt haar gevoelens vaak met haar moeder, of andere familieleden. "Zij zitten ook in het jongerenwerk. Met hen kan ik wel praten hierover." Maar op school vindt ze het soms nog lastig om haar gevoelens te uiten.

In samenwerking met jongerenwerk zijn er meerdere projecten op school om jongeren te helpen tijdens de pandemie. "Via het jongerenwerk maken we de verbinding tussen jongeren, maar zoeken we ook de verbinding tussen de wijk en school", aldus Macke. Zo zijn er nu twee keer in de week momenten waarop leerlingen kunnen samenkomen om activiteiten in of buiten de school te doen.

Maatregelen opvolgen

Maar de hele pandemie en de bijbehorende maatregelen blijven wel een enorme uitdaging voor een schoolleider. Er is eenzaamheid en jongeren vinden het lastig om in een groep te functioneren. "Als je nauwelijks in een groep werkt, dan leer je niet spiegelen en hoe het is om samen te werken."