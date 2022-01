Vernieling gebied rond Fort Velsen wekt woede van erfgoedwaakhond: "Onvoorstelbaar"

"Onvoorstelbaar als je dit ziet. Het is nog erger dan ik dacht." Christan Pfeiffer van Erfgoedvereniging Heemschut weet niet wat hij ziet als hij poolshoogte komt nemen bij Fort bij Velsen, anders dan de naam doet vermoeden gelegen in de gemeente Beverwijk.

De wallenstructuur rond het fort is rigoreus met de grond gelijkgemaakt. "En dat is doodzonde. We hebben het hier over een onderdeel van de Stelling van Amsterdam, Unesco-werelderfgoed nota bene. Ik ben hier van de zomer geweest en toen was alles eromheen nog groen. Nu zie je alleen nog een naakt fort liggen", zegt Pfeiffer. Tekst gaat verder onder de video.

Fort - NH Nieuws

De 'werkzaamheden' hebben plaatsgehad in de laatste weken van het vorig jaar. Een toevallige voorbijganger zag bulldozers bezig en stelde de gemeente Beverwijk op de hoogte. Die heeft de klus meteen laten stilleggen want er was geen vergunning voor afgegeven. De grond zou onlangs zijn verkocht, maar in het kadaster staat het nog steeds op naam van sloopbedrijf Kruk uit Beverwijk. De dochters van de overleden Gerrit Kruk, die ooit grote plannen had met de grond, zijn niet bereikbaar voor commentaar.

Erfgoedvereniging Heemschut wil het er intussen niet bij laten zitten. Pfeiffer: "Het is nu aan de gemeente. Die moet de eigenaar dwingen het fort terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Een tweede mogelijkheid is dat wij aangifte kunnen doen bij de politie, want beschadigen van een monument is een strafbaar feit."

Fort verscholen op bedrijventerrein Fort bij Velsen ligt tussen Zijkanaal A en de N246, een gebied dat wordt beheerst door bedrijfsgebouwen. Vanwege de verscholen ligging, ver verwijderd van het centrum en woonwijken, is het fort minder populair dan andere forten in de omgeving. Het is ook lang afgesloten geweest voor bezoekers. Het fort werd weer eens opengesteld voor publiek toen krakers in 2019 bezit namen van het fort en er een open dag hielden. Veel mensen uit de buurt maakten van de gelegenheid gebruik een bezoek te brengen aan de betonnen kolos. Ali Bal van Samen Lokaal zegt dat de gemeente Beverwijk in zijn ogen weinig heeft gedaan om het fort in ere te houden. "De gemeente heeft wel gezegd het een belangrijk monument te vinden, maar in de praktijk is dat nergens uit gebleken." De gemeente zegt in overleg te zijn met de eigenaar om het terrein eventueel in de oorspronkelijk staat terug te brengen. De gemeente wil ook weten wat hun plannen zijn met het terrein. Wie de eigenaar is met wie wordt gesproken, wil de woordvoerder uit privacyoogpunt niet zeggen.