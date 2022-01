Hoofddorper driemaal gekroond tot beste 'food photographer' ter wereld

Lyan van Furth uit Hoofddorp is voor de derde keer op rij beste 'food photographer of the year' . Van de de duizend inzendingen kiest de jury van het internationale fotografieplatform Foodelia elk jaar uit de beste culinaire foto’s ter wereld uit. "De chef maakt het kunstwerk en ik vertaal dit uiteindelijk in een foto."

Het maken van de perfecte foto is nog best een klus en begint bij het gerecht dat gemaakt wordt door een chef. "Het is mooi om te zien hoe mensen passie hebben voor hun werk. Iemand kan met zoveel passie een kroket maken, en ik heb ook heel veel passie voor mijn vak. Dat matcht dus heel erg."

Lyon wordt vaak benaderd door restaurants of chefs, met de vraag om foto's van gerechten te maken. Als hij dan aankomt bij een restaurant heeft de chef de borden die hij gaat gebruiken al klaargezet. "Ik moet weten of het een plat bord is of een kommetje en pas daar vervolgens mijn verlichting op aan."

In zijn foto's speelt hij veel met schaduw. Het duurt dan ook altijd even om de perfecte foto te maken. Er worden wandjes neergezet, doeken opgehangen en gespeeld met licht. "Ik wil vertalen wat de chef op het bord vertelt." En dit gebeurt allemaal in een zo donker mogelijke ruimte. "Ik wil alleen mijn eigen licht gebruiken voor de foto. Dus soms zit ik wel eens in een kelder van een restaurant foto's te maken", lacht hij.

Wat ook nog eens leuk is aan zijn beroep als 'food photographer' is dat hij al deze lekkere gerechten aan het einde mag opeten. "Vaak zijn ze ook van een nieuw menu, dus dan ben ik de eerste die ze kan proeven."

