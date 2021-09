Fotograaf Cor Boers (80) schiet winnende plaatje bij wereldwijde fotowedstrijd

"Het is onvoorstelbaar dat ze mijn foto uit die duizenden inzendingen hebben geselecteerd", vertelt Boers. "Een buitengewoon verrassende uitslag. Als ik alleen een cadeaubon had gewonnen dan was dat al prima geweest. Het is me gewoon overkomen en dat dringt nog niet helemaal door."

Tot zijn pensioen werkte Boers als bedrijfsfotograaf bij NS. Jarenlang legde hij de treinen vast, maar als amateurfotograaf gaat hij nu het liefst de natuur in om landschappen te fotograferen. "En dat kost tijd. Dan kom ik helemaal tot rust en kan ik echt kijken om te zien. Want vaak kijken we wel, maar zien we niet."

