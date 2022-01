Taakstraf voor passagier met vervalste PCR-certificaten op Schiphol

De man had voor zichzelf, zijn zoon en een meereizende vriend van zijn zoon via internet drie valse PCR-certificaten gedownload. Na controle van de nep-documenten door de marechaussee op Schiphol werden ze voor hun vlucht geweigerd.

Terug naar school

Tijdens de zitting heeft de reiziger zijn fout toegegeven en spijt betuigd. Als reden voor het vervalsen van de PCR-testen gaven zij een tekort aan tijd. Zijn zoon en de vriend moesten halsoverkop terug naar Turkije om de volgende dag terug naar school te kunnen. De heropening van de Turkse scholen waren volgens de verdachte slechts kort van tevoren aangekondigd.

Het Openbaar Ministerie had twee maanden celstraf geëist, waarvan een maand voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar voor valsheid in geschrifte. De politierechter vond een gevangenisstraf op zijn plaats, maar hield het bij een taakstraf omdat het bijna een jaar geleden is, de man geen stafblad had, meteen openheid van zaken gaf en spijt had van zijn daad.