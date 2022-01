Meer groen weg door trafostation, maar flora Wijkeroogpark krijgt nieuwe plek

Tweeduizend bomen en planten uit het Wijkeroogpark in Velsen-Noord zijn afgelopen zaterdag gered om ergens anders opnieuw geplant te worden. Het groen in het park moet plaatsmaken voor ondergrondse kabels van en naar het transformatorstation in Wijk aan Zee. Ongeveer de helft van de weggehaalde flora komt terug in de gemeente Velsen, de rest gaat naar Weesp en Schagen, meldt netbeheerder Tennet.

Vrijwilligers van de actiegroep Meer Bomen Nu, een groepje Velsenaren, lokale politici en Tennet werkten zaterdag samen om jonge bomen en planten uit te graven en een nieuwe plek te geven. Onder andere 480 esdoorns, 240 wilgen, 117 iepen en 104 meidoorns worden zo gered van ruiming. Een deel van het Wijkeroogpark aan de leeghwaterweg wordt namelijk vrijgemaakt als werkterrein, omdat er elektriciteitskabels onder de grond moeten komen. Elektriciteit van windmolens in de zee moet via het transformatorstation in Wijk aan Zee door vier kabels naar het hoogspanningsstation in Beverwijk. Tennet is bezig die kabels aan te leggen en het traject moet in de loop van volgend jaar klaar zijn. Bomen zouden eigenlijk gespaard worden De 'geredde' bomen en planten in het Wijkeroogpark zouden eigenlijk gespaard worden, maar op de plek van het oorspronkelijke plan, vlak ernaast in hetzelfde park, konden de vier kabels niet naast elkaar liggen. Het verschil: met het nieuwe plan moet er toch nog 0,3 hectare groen geruimd worden. Dat komt bovenop de ruim 9 hectare die bij het tranformatorstation gekapt is. Daarvoor komt al zo'n 16 hectare groen terug op andere plekken. Voor een groot deel is dat zelfs al gebeurd. Op de compensatie was wel enige kritiek uit gemeenteraden van Beverwijk en Heemskerk. 'Wat heeft de regio eraan als het groen niet dichtbij teruggeplant wordt?',was de teneur. Tekst gaat door onder Leesook.

Nu kunnen zo'n duizend bomen en planten uit het Wijkeroogpark herplant worden langs de Pontweg in Velsen-Noord. Het is niet duidelijk wel deel daarvan extra beplanting is, of dat daar anders toch al nieuwe flora zou komen. De rest van de bijna tweeduizend bomen en planten komt niet terug in de regio, maar bij Weesp en Schagen. Na de werkzaamheden in het Wijkeroogpark zorgt Tennet voor herstel en vergroening van het terrein, meldt het bedrijf. Een woordvoerder: “Met de omgeving zullen we ook daarvoor een nieuw en passend eindplaatje uitwerken en kijken waar we het weggehaalde groen en bomen in de buurt kunnen teruggeven.” Het gaat in dit artikel over werkterrein 9 (WKT9) aan de Leeghwaterweg.

