Steeds meer containerafval in de Noordzee: schepen voller, veiligheidseisen beperkt

De Noordzee is momenteel één van de drukst bevaren zeeën ter wereld en dat betekent dat er ook veel scheepvaart plaatsvindt vlak voor de Noord-Hollandse kust. Scheepvaart lijkt een ver-van-je-bedshow, maar is een dagelijks onderdeel van je leven: het is de motor van de wereldhandel. Toch zorgt de scheepvaart voor steeds meer containerafval in zee, zo stelt de World Schipping Council.

NH Nieuws/Omrop Fryslan

De scheepvaart is een behoorlijk onzichtbare wereld. En dat terwijl bijna alle spullen om je heen over zee naar je toe zijn gekomen: van je kleren tot de elektrische apparaten die je dagelijks gebruikt. In Noord-Holland kennen we een aantal grote havens: IJmuiden, Den Helder en natuurlijk de grote haven in Amsterdam. Maar vlekkeloos verloopt het niet altijd. Volgens de World Shipping Council gaan er jaarlijks gemiddeld 1.384 containers overboord, maar in 2021 ging in twee maanden al het dubbele overboord. De oorzaak: bestelwoede, steeds vollere schepen en matige veiligheidseisen. Het blijkt dat er vaak een ramp nodig is om een probleem zichtbaar te maken. Drie jaar geleden lagen de stranden van Texel en Zandvoort nog vol troep, nadat in een januarinacht maar liefst 342 containers overboord sloegen van containerschip MSC Zoe. Naast Ikea-kasten en televisies zaten er in een aantal van de verloren containers een giftige stof, organische peroxide.

Veiligheidseisen "Het is niet precies bekend hoeveel containerafval er op de Noord-Hollandse stranden terecht komt", vertelt Maarten Verdaasdonk van Stichting De Noordzee. "Het is echter vooral belangrijk dat een containerramp elk moment weer kan gebeuren, omdat de wereldwijde veiligheidseisen nog niet zijn aangescherpt". Mocht zo een ramp gebeuren bij de Noord-Hollandse kust, dan kunnen de zee en de kust volgens Verdaasdonk daar in korte tijd zwaar vervuild raken, met alle gevolgen van dien. Elk containerschip heeft namelijk veiligheidseisen, de vraag heerst nu alleen of deze meegegroeid zijn met het maximumformaat van de containerschepen. Daarnaast stijgen de prijzen van het vervoer van containerschepen enorm, waardoor andere typen schepen extra ladingen containers meenemen om bij te verdienen, met alle mogelijke veiligheidsrisico’s van dien. Bewust maken Om de scheepvaart, maar ook Nederlanders, bewust te maken van hun bestelwoede, probeert Stichting De Noordzee het onderwerp meer onder de aandacht te brengen. "Door gebruik van onze socialemediakanalen, waarbij we bewustwording willen vergroten en erop willen wijzen dat er aanvullende veiligheidseisen nodig zijn om containerrampen met deze enorme schepen in de toekomst te voorkomen", legt Verdaasdonk uit. Daarnaast kun je natuurlijk zelf ook de Noordzee helpen door te proberen zo min mogelijk spullen te bestellen die een lange reis aflegt hebben. Dus steun je lokale boekhandel, je favoriete ondernemer op de hoek, en stel vragen over waar je spullen vandaan komen.

Bestelwoede: steeds meer pakketjes Veel producten worden aan de andere kant van de wereld gemaakt in lagelonenlanden zoals China: in 2020 importeerden we vanuit China alleen al voor 2,6 miljard euro aan kleren naar Nederland. En daarbij hebben de lockdowns door corona ook niet geholpen. Want door het sluiten van winkels, gaan mensen meer online bestellen. Alleen in Amsterdam al ontvangen de inwoners per dag 100.000 pakketjes.