100.000 bezorgde pakketjes per dag in Amsterdam: zorgt voor plezier én irritaties

AMSTERDAM - De bezorging van het aantal pakketjes in Amsterdam heeft in 2020 een enorme vlucht genomen. Elke dag ontvangen Amsterdammers gezamenlijk zo'n 100.000 pakjes thuis. Dat levert logistieke problemen op, maar oplossingen zijn er ook.

Als je even rondvraagt op straat blijkt bijna iedereen meer te bestellen dan voorheen. Een jas, een vuilnisbak, schoenen, noem maar op. Ook de postbode merkt het. "Ik breng nu wel veertig pakketjes per dag rond. In slechts twee wijken, hè! Het is enorm toegenomen."

Creatief gedacht, maar niet helemaal haalbaar, denkt logistiek adviseur Walther Ploos van Amstel. "Er hoeft maar eentje niet mee te doen en dan staat er toch weer een busje in de straat op die even dagen." Wel heeft hij begrip voor het probleem.

Een man in de Kanaalstraat schreef onlangs een brief naar de burgemeester. Hij ergerde zich aan een pakketbezorger waar hij met zijn auto op moest wachten. Die moest maar liefst 24 adressen af in de straat.De burgemeester schreef terug en opperde: 'misschien met de buren afspraken maken om op oneven dagen te laten bezorgen, of gezamenlijk op één adres?'

Records In 2020 sneuvelen er records in de stad als het gaat om pakketbezorging. Ploos van Amstel denkt dat er vijftig procent méér bezorgd wordt dan in 2019. "Zo'n 100.000 pakketjes per dag. En dan heb ik het over de consumentenmarkt. De zakelijke markt doet nog eens honderdduizend per dag." Daarnaast zijn er nog de boodschappen die aan de deur worden afgeleverd. Amsterdam is wat je noemt 'een bezorgde stad'.

Bundelen Al die busjes en vrachtwagens leveren soms ergernis op, zoals in de Kanaalstraat. Maar wat is er aan te doen? Ploos van Amstel denkt vooral dat er meer gebundeld moet worden bij de pakketbedrijven. "Zodat er niet vijf verschillende wagens naar hetzelfde adres moeten. Daarnaast geloof ik in kleine, licht elektrische voertuigen zoals fietsen. Maar het belangrijkste is dat de consument moet kunnen bepalen waar en wanneer er geleverd wordt."