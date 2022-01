99 procent coronagevallen in Amsterdam zijn de omikronvariant

Dit komt dus neer op 99 procent van de coronagevallen in Amsterdam. Een paar dagen voor Kerst waren dit nog de helft van de geteste Amsterdammers.

Sinds een paar weken heeft de zeer besmettelijke, maar minder ziekmakende coronavariant zijn voorganger (de deltavariant) verdrongen. Het ziet er naar uit dat de omikronvariant veel besmettelijker is dan de deltavariant die nu nog dominant is in de rest van Nederland. Er zijn zorgen dat de huidige vaccins minder goed werken, verder is er nog veel niet bekend. ''Het risico op ernstige ziekte is in ieder geval niet groter, zo lijkt het", zei viroloog en OMT-lid Menno de Jong eerder tegen AT5.

Zuid-Afrika

Eind november maakte Zuid-Afrika voor het eerst melding van de omikronvariant. Het luchtruim in Nederland werd voor zuidelijk Afrika snel na de ontdekking gesloten. Passagiers van twee vluchten uit Zuid-Afrika moesten bij aankomst worden getest. Van de 624 passagiers hadden 61 corona, waarvan 13 de omikronvariant.

Op 8 december testten twee Amsterdammers positief op de omikronvariant zonder dat ze gereisd hadden. Dat betekende dat ze de omikron hier hadden opgelopen en de virusvariant zich dus lokaal aan het verspreiden was.