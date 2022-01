Geen zee voor beginnende kitesurfers: "Je moet wel weten wat je doet"

Het was een onstuimige dag aan de kust. Wandelaars werden op het strand nauwelijks gespot. De wind uit het noordwesten was te onstuimig, het opwaaiende zand te hinderlijk. Voor kitesurfers daarentegen waren het ideale omstandigeheden.

Ze trokken dan ook massaal naar de kust, en vooral naar IJmuiden. Daar maakten met name de meer ervaren kitesurfers hun sprongen. Voor ongeoefende kitesurfers was het vandaag geen doen. "Je moet wel weten wat je doet en niet in paniek raken als er iets verkeerd gaat", zegt Peter, die speciaal een vrije dag heeft genomen.