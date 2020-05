Kitesurfers uit zee gered bij Wijk aan Zee: "Wind draaide plotseling naar aflandig"

WIJK AAN ZEE - Voor de kust van Wijk aan Zee zijn vanavond twee surfers in nood uit zee gered. De twee zijn allebei door de KNRM op het droge geholpen. Volgens Peter Messchendorp van de KNRM Wijk aan Zee speelde de wind een belangrijke rol. "Die was plotseling gedraaid, naar aflandig."

De eerste melding betrof een kitesurfer. "Hij was z'n vlieger en z'n board verloren en probeerde half zwemmend naar de kant te komen", vertelt Messchendorp. "Maar hij kon niet meer op eigen kracht vooruit komen." Volgens de KNRM'er is het bij een aflandige wind heel moeilijk om na een val weer op je board te klimmen. "Maar zwemmend naar de kant is onmogelijk."

Messchendorp en zijn collega's hebben de kitesurfer aan boord van hun reddingsboot genomen en naar het strand gebracht. "Daarna zijn we z'n materiaal gaan zoeken. Maar toen we dat eenmaal hadden gevonden en weer op strand stonden, zagen we in de verte nog een kitesurfer in problemen."

Oververmoeid

Die kitesurfer had z'n materiaal nog wel bij zich, maar kwam door de sterke aflandige wind niet dichter bij de branding. Omdat hij oververmoeid raakte is hij door de KNRM naar het strand gebracht. Volgens Messchendorp hebben de surfers geen letsel aan hun avontuur overgehouden.