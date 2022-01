Lockdown zit goede voornemens in de weg: "Gelukkig zijn we altijd creatief"

Op 1 januari loopt het normaal storm bij de sportscholen. Kersverse leden beginnen dromend van een sixpack en vol goede voornemens aan het nieuwe jaar. Alleen steekt de lockdown daar nu een stokje voor. Sportschoolhouders moeten creatief zijn om toch nieuwe leden aan zich te binden.

Buitensporten bij Boogieland - Beeld: Sabine van Nistelrooij

Dat weet ook Brian van der Leest, eigenaar van sportschool B-Active in Volendam. "We zien nu vooral afmeldingen en geen aanmeldingen", vertelt Van der Leest aan NH Nieuws. "En na twee weken stilzitten is de motivatie om te gaan sporten vaak alweer afgezakt." Sportschoolhouder George Bruynestein van sportschool De Gors Purmerend ziet ook geen nieuwe aanmeldingen binnenkomen. Hij verwacht dat de vaste kern aan sporters wel weer terugkomt, "maar het is lastig om nu nieuwe leden aan je te binden." Creatieve oplossingen "Gelukkig zijn wij altijd creatief geweest", vertelt Van der Leest. Hij weet inmiddels wel hoe je met tegenslagen om moet gaan. In januari vorig jaar zou zijn nieuwe sportschool de deuren openen, maar ook toen ging Nederland op slot. De sportschool loopt nu op volle toeren. Tijdens de lockdown heeft hij een eigen skeelerploeg opgericht en een speciale QR-route uitgezet door Volendam. "Dan moet je tijdens het lopen, rennen of skeeleren alle QR-codes verzamelen voor een speciale prijs", vertelt hij enthousiast. "Zo motiveren we de mensen om toch te blijven bewegen tijdens de lockdown."

Sportschool en (kick)boksclub Boogieland in Amsterdam-Noord is volop bezig met een nieuw programma zodat mensen toch nog hun goede voornemens kunnen waarmaken. Het zogenaamde 'Boogieland Champs Program' bestaat uit on- en offline trainingen en is compleet lockdownproof. "Het gaat hard" vertelt Isani van Boogieland. "We hoopten dat tien procent zich zou aanmelden, maar inmiddels zitten wel op de dertig procent." Via het programma krijgen leden opdrachten toegestuurd die ze dan (digitaal) kunnen uitvoeren met andere leden. "En die kan je dan ook samen nabespreken en misschien zelfs een koppeltje vormen om te sporten." Boogieland is nog een jonge club en bestaat inmiddels al bijna langer in corona-tijd dan daarbuiten. Ze hebben al van alles geprobeerd in de lockdowns om hun leden gemotiveerd te houden. "Maar samen sporten werkt toch het beste", weet Asani. "Helaas komen er bij ons ook maar weinig nieuwe leden bij", vervolgt hij. "Maar deze lockdown proberen we gewoon zo veel mogelijk te doen voor onze trouwe leden. "

Bruynestein heeft twee keer eerder een grote tent buiten gezet met allemaal sporttoestellen en trainingen om ook tijdens de lockdown mensen aan het sporten te krijgen. "Maar daar zien we deze keer toch van af", vertelt hij. "Want dat kost redelijk wat centen en je moet een vergunning hebben." "Voor nu is het bij ons helemaal stil, daarom hebben we ook besloten om deze maand de abonnementskosten stil te zetten." Wel biedt sportschool De Gors online lessen aan via een app. "Maar het is afwachten wanneer er weer nieuwe leden naar de gym komen."