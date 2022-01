Boek over gesloopte panden in Amsterdam: "Vroeger stonden hier de iconische bierglazen"

Er wordt flink gebouwd, maar hier en daar ook best wel wat gesloopt in Amsterdam. UvA-wetenschappers Wouter van Elburg en Hanneke Ronnes schreven er het boek 'Amsterdam sloopt' over. Te zien zijn 50 woonhuizen en gebouwen die de afgelopen tijd zijn verdwenen.

"Sloop wordt geassocieerd vooral met de jaren 70/80 maar dat is naar onze mening onterecht. We zijn op dit moment weer heel veel woningen aan het afbreken", vertelt historicus Hanneke Ronnes bij een net gesloopt pand aan de Sumatrastraat. Ook architectuurhistoricus Wouter van Elburg ziet het verdwijnen van panden in de stad als een probleem. "We zien dat met sloop, de identiteit van Amsterdam een beetje verdwijnt."

Van kunstwerk naar appartementencomplex

Een van de panden die in het boek staat is de voormalige GGZ-instelling de Valeriuskliniek in Zuid. Ronnes vindt het echt zonde dat het gebouw is weggehaald. "Het pand had een heel mooi glas in lood raamwerk. Dat was een kunstwerk op zichzelf. Nu is er een appartementencomplex komen te staan".

Wat er voor terugkomt is vaak minder gewaardeerd, volgens Elburg. Zo komt er op de plek van de Heineken Hoek op het Leidseplein een hotel te staan. "Vroeger stonden hier de iconische bierglazen. Een herkenningspunt voor heel veel mensen en dat is nu gewoon echt weg."