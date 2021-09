Sloop panden Van Eeghenstraat toch begonnen ondanks protest buurt

Zo'n dertig omwonenden stonden vanochtend met spandoeken bij de panden aan de van Eeghenstraat. Affiches met "Stop de sloop in de Van Eeghenstraat" werden op de bomen geprikt. De bewoners zijn woedend dat de gemeente niet luistert naar hun argumenten om het 19e eeuwse straatbeeld te beschermen. De nieuwe eigenaar wil de panden tegen de vlakte gooien om er zes luxes stadsvilla's bouwen met een ondergrondse garage. "Dit is wat ze gaan bouwen, ik vind het monsterlijk", zegt een verontwaardigde Jeroen Krabbé, die vlakbij woont. "Maar het gaat er niet eens om wat er komt, maar wat er weggaat."

En dat is precies wat de omwonenden steekt. Met de sloop verliezen ze een doorlopend 19e eeuwse straatbeeld. Het moderne pand wat de projectontwikkelaar voor ogen heeft past daar niet in, vinden ze. Maar projectontwikkelaar Rob Voet, ziet dat anders. "We hebben er bijna twee jaar over gepraat met de Welstandscommissie, die gaf ons onlangs nog een compliment voor alle aanpassingen die we nog hebben gedaan. Ze vinden het een verrijking voor de Van Eeghenstraat. Amsterdam betaalt die commissie om in de gaten te houden wat wel en niet kan, dan je moet hun mening ook respecteren."

Motie ingediend

CDA raadslid Diederik Boomsma heeft geen goed woord over voor het college en het stadsdeel die de sloop niet tegenhouden. "Ik heb me er jaren geleden al voor ingezet dat je deze facade niet moet slopen maar herstellen. Maak er een beschermd stadsgezicht van en geef geen sloopvergunning af voor historische panden. Ik heb hiervoor een motie ingediend en die is ook aangenomen, maar nu lijkt het toch door te gaan."

De bewoners trokken vanmiddag nog naar het stadhuis om verhaal te halen bij Touria Meliani, wethouder monumenten. Zie hieronder een video van dit protest: