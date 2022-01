PWN belooft Andijkers uitleg te geven over opslaan zout afvalwater in bodem

Het plan om zout afvalwater op te slaan in de bodem houdt de gemoederen in Andijk flink bezig. Er werden tientallen vragen vanuit het dorp verzameld en ingediend, meldt dorpsraadvoorzitter Gerrit van Keulen. Inwoners vragen zich af waarom PWN hen niet heeft geïnformeerd, en dat terwijl het contact normaal gesproken goed is. Het drinkwaterbedrijf belooft om half januari meer opheldering te geven.

Inwoners van Andijk werden vorig jaar, op 17 december, onaangenaam verrast door een kaart in de brievenbus, waarin stond vermeld dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een instemmingsbesluit op een opslagplan in Andijk in beraad heeft. Ze weten van niets en zitten vol vragen.

De dorpsraad heeft echter de indruk dat het drinkwaterbedrijf de plannen voor het opslaan van zout afvalwater in de bodem er doorheen probeert te duwen, om zo nattigheid te voorkomen. Ook de fracties van het CDA en Hart voor Medemblik hebben hun bedenkingen, die bovendien allebei raadsvragen hebben ingediend. Ook de dorpsraad vindt dat het college snel met antwoorden moet komen.

Geïnformeerd

Het college laat weten dat de gemeenteraad twee jaar terug, ergens in oktober, uitgebreid is geïnformeerd over de infiltratie van zout afvalwater in de ondergrond van Andijk en wat hun rol daarin is. In die tijdelijke vergunning, die tot 1 januari 2024 is verleend, mag PWN het afvalwater infiltreren in de bodem op een diepte van ongeveer 70 meter. De gemeente Medemblik is het bevoegd gezag.

Deze vergunning is begin september vorig jaar verlengd tot 1 januari 2026, laat het college weten. "PWN heeft er echter voor gekozen om het afvalwater dieper te infiltreren op een diepte van 200 tot 250 meter. Op deze activiteit is de Mijnbouwwet van toepassing en is het ministerie het bevoegde gezag voor de vergunningverlening", legt een woordvoerder uit. "Zodra de procedures voor de diepe infiltratie zijn afgerond, stopt de ondiepe infiltratie."

Het college benadrukt dat oud-minister Eric Wiebes, toentertijd minister van EZK, twee jaar geleden een opslagvergunning heeft afgegeven aan PWN voor het betreffende gebied. "PWN heeft zowel de vergunning als het instemmingsbesluit van de minister nodig om te kunnen opslaan", zegt een woordvoerder.