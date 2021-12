Wat een intiem afscheidsfeest moest worden, werd groots 'trekkerspektakel'

Een stoet van sierlijk verlichte tractoren trok vanavond door de Beemster. Het evenement vond plaats om vreugde te spreiden onder de mensen en was daarnaast een beetje bedoeld als afscheid voor burgemeester Karen Heerschop.

Het moest een bescheiden afscheid worden voor Heerschop. Wat nu nog 'haar gemeente' is, hoort straks bij Purmerend. Dus een bescheiden afscheid vond ze wel kunnen. Organisator Pieter van Twisk profiteert daarvan. Voor hem alle reden om de optocht op te dragen aan de burgemeester.

"Vorig jaar was er ook een optocht georganiseerd, dat was een groot succes", vertelt Van Twisk tevreden. "Daarom wilde ik het dit jaar ook organiseren, om licht in de duisternis te brengen." Twisk en zijn 'trekkervrienden' mochten niet door de hele provincie rijden. Alkmaar en Koggenland gaven geen toestemming voor het evenement, de Beemster dus wel.

Tekst gaat verder onder video.