Burgemeester Beemster neemt afscheid met oliebollen

Er liggen wel 240 oliebollen in de achterbak van de auto van burgemeester Karen Heerschop. Ze staat nog twee dagen aan het roer van de Beemster en deelt voor ze vertrekt nog wat lekkers uit. "Brandweerlieden gaan straks weer een moeilijk weekend in met veel incidenten, dus ik wil ze een hart onder de riem steken". Voor Heerschop is het een traditie om oliebollen uit te delen aan het korps waar ze burgemeester van is.