Gestolen auto in Oudorp uitgebrand: "Meer dan waarschijnlijk brandstichting"

Op De Wieken in Alkmaar stond vannacht rond 5.00 uur een auto in de brand. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om 'meer dan waarschijnlijk brandstichting'. Het voertuig was bij de politie als gestolen opgegeven.

De laatste tijd was het weer wat rustiger met autobranden in de regio Alkmaar, vertelt de woordvoerder van de politie. "De laatste autobrand was begin november, in Heerhugowaard."

De autobrand in Oudorp in de wijk De Wieken werd vannacht door de brandweer geblust. "Het voertuig is volledig uitgebrand, ook heeft een voertuig dat in de buurt stond schade opgelopen", aldus de woordvoerder.

Gestolen

De auto was bij de politie als gestolen opgegeven en daarom gaat de politie ook uit van brandstichting. "Wij moeten natuurlijk altijd onderzoek doen naar de oorzaak van de brand, het kan mogelijk gaan om een technische oorzaak. Maar we gaan er meer dan vermoedelijk van uit dat het gaat om brandstichting."

De politie doet op dit moment verder onderzoek naar de oorzaak van de brand. En is op zoek naar getuigen.