Veel overeenkomsten, maar na vierde autobrand nog geen vermoeden van serie-brandstichting

Is er een pyromaan bezig? Zijn dit gerichte aanslagen op één persoon of staan de vier autobranden in twee maanden in Heerhugowaard tijd los van elkaar? Deze vragen zijn het gesprek van dag, nadat vannacht opnieuw een rij auto's uitbrandde. De politie onderzoekt alles, maar veel vertrouwen dat de daders worden gepakt is er niet.

"Oh nee, niet wéér? En weer zo vlak bij? Wat verschrikkelijk." Zo reageert buurtbewoner Henny (gefingeerde naam) toen ze hoorde van de nieuwe, grote fik aan de Windmolen, hemelsbreed een paar honderd meter van haar huis aan het Burgplantsoen, waar een maand geleden vijf auto's afbrandden. Twee auto's van zelfde eigenaar Hoewel politieonderzoek dit nog officieel moet uitwijzen, lijkt het sterk er op dat de brand vannacht op twee plekken is aangestoken en wel onder twee auto's (die meters van elkaar afstaan) die van dezelfde eigenaar zijn. Hij wilde zelf niet reageren tegen NH Nieuws, maar zou hebben gezegd geen ruzie te hebben met iemand. Ook wat betreft eerdere autobranden in de afgelopen twee maanden in Heerhugowaard is het nog niet duidelijk wie er achter zit of waarom.

Op de kaart hieronder zie je de (gemelde) autobranden van afgelopen twee maanden. Eerst twee keer aan het Burgplantsoen, toen aan de Oberonlaan en vannacht aan de Windmolen.

Het zorgt voor angst bij omwonenden, zoals hieronder te horen in een reportage van vandaag. Maar dit geldt ook voor Henny. Ze is nog maar net bekomen van alle schrik, heeft inmiddels een nieuwe auto en de brand 'verwerkt', maar eventjes komt alles weer terug.

In de nacht van 25 op 26 september klinken luide knallen: of het vuurwerk is of exploderende banden is niet dan nog niet helemaal duidelijk, maar als Henny buitenkomt blijkt er een rij auto's in brand te staan. Ook in dit geval staan de fikkende auto's ver uit elkaar: er staat zelfs een bosje tussen. Iemand heeft, dit blijkt inmiddels ook uit forensisch onderzoek, op twee verschillende pekken brand gesticht. Jongeren uit de buurt verklaren dat ze mensen hebben zien wegrennen en één buurman heeft toevallig een camera op een stukje gericht, maar het levert niets op.

Quote "Ik moet er niet aan denken dat het nog een keer gebeurt" Gedupeerde Henny