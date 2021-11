Waardse buurt geschokt na dubbele autofik: "Wat voor zieke mensen zijn dit?"

Bewoners van de Windmolen in Heerhugowaard kijken deze ochtend toe hoe de politie forensisch onderzoek doet bij vier auto's waar bijna niks meer van over is. Vannacht werden ze wakker van harde knallen, feloranje lichtflitsen en sirenes. Zes uur later staan sommigen nog te trillen op hun benen van de brand. "Ik hoopte dat het een nachtmerrie was", aldus een van de gedupeerden.

"De vlammen kwamen zelfs tegen de muur van het huis naast de parkeerplek. Het scheelde niet veel of het huis was ook in brand gevlogen. Echt idioot dat mensen dit doen."

De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Maar voor de bewoners staat dat eigenlijk wel vast. De brand is namelijk bij twee verschillende auto's ontstaan. De auto van bewoner Bilal Samur stond helemaal aan de zijkant en is flink beschadigd door de hitte.

"Dat wordt een nieuw auto kopen denk ik. Het is belachelijk maar het is maar materiaal. Het is wel al de zoveelste keer in Heerhugowaard dus daar moet wel iets aan gedaan worden."

Een andere gedupeerde is haar vierjarige Toyota kwijt. Ze dacht nog even haar auto te kunnen redden, maar toen ze naar buiten liep, realiseerde ze zich al snel dat het een verloren zaak was. "Ik ben vreselijk geschrokken", vertelt ze geëmotioneerd. "Ik dacht: verdomme nu zijn wij aan de beurt. Het is gewoon eng, wat voor zieke mensen zijn dit?"