Amsterdam NL V Geen kerstdiner maar maaltijdboxen voor ruim 2000 dak- en thuislozen

Normaal organiseert het Leger des Heils een groot kerstdiner voor dak- en thuislozen, maar vanwege de huidige coronamaatregelen zit dat er - net als vorig jaar - niet in. Om toch iets te kunnen betekenen worden er voor de feestdagen 2300 driegangenmenu's klaar gemaakt. Dat gebeurt door en voor mensen die niet vanzelfsprekend kunnen genieten van een kerstmaaltijd.

Voor het tweede jaar op rij kan het grote diner in de Koepelkerk niet plaatsvinden. Maar, dacht initiatiefnemer Chiel Naber, we kunnen de dak- en thuislozen niet in de steek laten tijdens Kerstmis. En zo ontstond het idee voor een alternatief diner. Het werkbedrijf van Leger des Heils, genaamd 50|50, maakt deze week maaltijden voor mensen in een opvang, op straat of mensen met een kleine portemonnee.

Quote ''Daklozen zijn ook mensen, we moeten hen ook een lekkere maaltijd geven'' vincent van den berg

Vincent hoopt op deze manier zoveel mogelijk mensen een smakelijke Kerstmis te bezorgen. ''Wij willen heel graag dat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. Dat ze gewoon happy zijn met de kerst. Dat is niet altijd zo als je op straat leeft, of als je net een huisje hebt gekregen en niet genoeg geld hebt om dat diner te kopen. Toen dachten we: wij zijn goed in koken en we vinden het leuk, hoe gaaf zou het zijn als wij ons talent kunnen inzetten en onze liefde een beetje kunnen weggeven met zo'n maaltijd.''

Dagbesteding en re-integratie Het voorbereiden van die maaltijden zorgt voor een mooie win-win. De diners worden namelijk klaargemaakt als onderdeel van participatieprojecten voor dagbesteding en arbeidsreïntegratie. Degene die de maaltijden koken, zijn ook deelnemers die onder begeleiding van Chiel en zijn team leren voor een plek op de arbeidsmarkt. Zo is het een ideale combinatie van dagbesteding en mensen helpen tijdens de kerstperiode.

Een van de deelnemers die hier het vak leerde is Vincent van den Berg. Na een moeilijke periode heeft 50|50 veel voor hem betekend. ''Ik doe het niet voor het geld, ik doe het gewoon om goed bezig te zijn. Anders komen de muren op me af thuis. En ik heb een opleiding gekregen hier nu, koksniveau.'' Vincent vindt het belangrijk om in deze tijd voor anderen klaar te staan. Die hulp heeft hij als thuisloze vroeger ook gehad. ''Niet iedereen gaat goed met daklozen om, ze worden altijd in een hoekje gedreven, maar zij kunnen er ook niks aan doen. Dat zijn ook mensen, we moeten hen ook een lekkere maaltijd geven.''

