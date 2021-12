Meta droomt van een oerbos in versteend IJmuiden: "Ik heb goede hoop"

Meta presenteerde haar plan donderdagavond digitaal aan de gemeenteraad. Die was enthousiast over het verbindende aspect van het burgerinitiatief. Immers, haar buurtgenoten en nabijgelegen scholen zijn positief. En Velsen heeft een naam hoog te houden als gemeente die het milieu hoog in het vaandel heeft. "We moeten natuurlijk nog afwachten, maar na de pitch heb ik goede hoop", zegt ze.

Het idee van een 'tiny forest' is overgewaaid uit India en heeft in Nederland op zo'n honderd plekken voet aan de grond gekregen. Onder meer Alkmaar, Beverwijk en Zaandam hebben er één. De achterliggende gedachte van een oerbos is dat alleen de oorspronkelijke vegetatie er een kans krijgt. In IJmuiden zijn dat bomen, struiken en planten die het goed doen op zandgroen en tegen droogte en de invloeden van de zee kunnen.

Mieke: "Over de hele wereld verdwijnen oerbossen in rap tempo. De bedenkers hebben nagedacht over hoe je in kleine units de bossen weer kunt herstellen. Daar is een beproefd concept uitgekomen. IVN Natuureducatie heeft dat in 2015 naar Nederland gehaald. Hoe mooi zou het zijn als er ook één in IJmuiden zou komen."