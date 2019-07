IJmonds burgerinitiatief geslaagd: gevaarlijke dijkweg nu eindelijk autovrij

HEEMSKERK - Het duurde drie jaar, maar via een burgerinitiatief kregen bewoners het toch voor elkaar: de Noordermaatweg, die tussen Heemskerk en Castricum loopt, is vanaf vandaag autovrij. Bewoners en bedrijven met een ontheffing mogen nog wel over het smalle dijkje rijden.

De onthulling van het verkeersbord was voor de gemeente een klein feestje waard. "Dit is een schoolvoorbeeld van hoe inwoners zich hard kunnen maken voor hun belangen", zegt wethouder Gaatze de Vries bij het speciaal opgezette feesttentje. "Een burgerinitiatief heeft dus echt zin, al moet je er soms wel veel geduld voor hebben."

Dat broodnodige geduld wist initiatiefnemer Francis Gazenbeek op te brengen. "Het had veel sneller kunnen gaan", verklaart ze vlak na de onthulling van het nieuwe verkeersbord. "Maar dan moeten ze bij de gemeente wel doortastend genoeg zijn. Wethouder Gaatze is nog maar net begonnen en heeft direct dit probleem opgepakt."

Bamboe

Een extra reden voor het feestje bleek het materiaal van het verkeersbord te zijn. Het bord is gemaakt van bamboe, dat een stuk duurzamer is dan traditionele verkeersborden. "Dit zijn de eerste borden van bamboe die we nu plaatsen, maar we gaan dat in de toekomst veel meer doen", laat De Vries weten. "We vieren vandaag dus niet alleen het geslaagde burgerinitiatief, maar ook de verduurzaming van verkeersborden."



Niet iedereen blij

De wegafsluiting moet zorgen voor een veiligere omgeving om in te wandelen. Ook wordt de weg veel gebruikt door scholieren die op de fiets naar school gaan. Toch is niet iedereen blij met de komst van het nieuwe verkeersbord. Een aantal omwonenden zou geen zin hebben om een stukje om te rijden op weg naar huis. Daar zit de initiatiefnemer niet zo mee in haar maag. "Je kan niet altijd iedereen z'n zin geven. Bij ieder besluit komt wel een bezwaar, maar ik ben blij dat de weg voor zowel mens als natuur nu een stuk veiliger is."

Er zijn nog wel wat vragen over de handhaving. Het eerdere bord wees automobilisten erop dat alleen bestemmingsverkeer is toegestaan. Dat werd regelmatig genegeerd, dus waarom zou naar dit nieuwe bord dan wel geluisterd worden? "We gaan de situatie de komende tijd in de gaten houden", zegt wethouder De Vries. "Mocht blijken dat velen het bord weer negeren, dan moeten we overgaan tot handhaving."