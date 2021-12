Enkhuizen wil flexwoningen realiseren op voormalige plek noodschool Het Driesplan

De flexwoningen aan de Flosbeugel worden gezien als het 'eerste project om ervaring op te doen met deze vorm van woningbouw', aldus het college. Dit doen ze om de woningnood in en om Enkhuizen te verminderen.

"De woningnood in en om Enkhuizen is groot. Een betaalbare woning is bijna niet meer te vinden en wat beschikbaar komt is in no time verkocht. In Enkhuizen verblijven woningzoekers uit pure noodzaak tijdelijk in caravans op de camping maar dit lost de werkelijke problemen niet op", gaf fractievoorziiter Michèl de Jong, van Enkhuizen Vooruit, begin november nog aan, die samen met de VVD en SP een motie indiende.

Zij pleiten voor een snelle realisering van flexwoningen en andere bouwprojecten om spoedzoekers, waaronder ook studenten en starters, aan een betaalbare koop- of huurwoning te helpen. De gemeente komt hen nu tegemoet.

Drie locaties

Het collega nam uiteindelijk drie locaties in beraad. Zo bekeek de gemeente het terrein dat grenst aan de achterzijde van de woningen aan De Gouw. Ook de Anjerstraat werd beoordeeld, maar omdat in de Bloemenbuurt al andere woonplannen liggen, werd die locatie niet doorgevoerd.

Desondanks kwam de Flosbeugel als beste uit de test, stelt het college, dat aan de rand van een woonwijk ligt, waardoor het niet afgelegen is. De nutsvoorzieningen, zoals elekriciteit, voor de voormalige noodschool zijn ook nog aanwezig en er is via een bestaande weg een goede toegang tot het terrein. Daarbij ligt de locatie in de buurt van de Berrie en de Melkbon, twee plekken die in 2019 als locatie voor tiny houses werden aangewezen. Omwonenden van die locaties waren er echter niet mee eens, omdat ze zich overvallen voelden.

Om te voorkomen dat omwonenden zich opnieuw niet gehoord voelen, heeft het college, middels een brief, de omgeving op de hoogte gebracht. De informatiebijeenkomst staat gepland voor januari. Wegens de huidige coronamaatregelen wordt er nog gekeken hoe ze dat gaan invullen.

Het voornemen is om samen te werken met WerkSaam, die samen met Clean2Anywhere tiny houses realiseert, gemaakt van afval. Ook wil de gemeente samenwerken met woningcorporaties die de flexwoningen moeten plaatsen en verhuren aan spoedzoekers en jongeren.

Afgebrand

Voorheen stond op de Flosbeugel het noodgebouw van de basisschool Het Driespan, die in 2017 in vlammen opging. Maar nu het nieuwe pand na de zomervakantie is betreden, is deze locatie vrijgekomen.