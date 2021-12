Ondanks gebrek aan draagvlak waagt Hilversumse supermarkt nieuwe verhuispoging

Onder het mom van de aanhouder wint, blijft Hoogvliet Beheer inzetten op de verhuizing van het filiaal in Hilversum-Zuid. De onderneming gaat toch weer op zoek naar draagvlak, dat al jaren ontbreekt in de buurt en bij de politiek.

Wat het meest steekt, is dat de buurt al twee jaar lang niet of nauwelijks bij de plannen wordt betrokken. Dat geven donderdagmiddag enkele omwonenden van de Nieuwstraat aan bij een snel in het actie geroepen actie van de Hilversumse SP-afdeling. Omwonenden zeggen best mee te willen denken, maar zij hebben nu het gevoel dat ze alleen mogen 'meepraten over de kleur van de voorgevel', zo als één van de bezorgde bewoners het omschrijft.

Niet alleen de meerderheid van de raad is tegen, maar dat geldt zeker ook voor veel buurtbewoners. Sinds 2019 zien zij een herhaling van zetten: een onderneming die ten koste van alles wil verhuizen van winkelcentrum Chatham, het college van burgemeester en wethouders dat dit plan steunt, ook al is het verzet uit de buurt groot én ontbreekt politieke steun. Over de terugkerende gang van zaken is onbegrip bij de wijkbewoners.

Opnieuw gaat de supermarkt, gevestigd aan de Admiraal de Ruijterlaan, de verhuisdiscussie aanslingeren. Volgens de gemeente gaat Hoogvliet Beheer een participatieplan maken om zo in de buurt en bij het winkelend publiek voldoende steun te krijgen om inderdaad te kunnen verkassen naar het iets verderop gelegen garagepand aan de Nieuwstraat. De gemeente zelf trekt de handen van dit proces af, omdat de politiek eind oktober voor de tweede keer heeft laten weten niets te voelen voor dit voornemen.

Daar komt bij dat ze de gewenste omvang van de supermarkt, die moet komen in het huidige onderkomen van een autodealer, niet past bij de schaal van de wijk. Een 'supermarkt XL' heeft een grote aanzuigende werking en dat ontstijgt het niveau van een buurtsuper. Omwonenden vrezen extra parkeerdruk en -overlast en gevaarlijke situaties in en rond het pand en dat in buurt met twee scholen, drie kinderdagverblijven en veel beweging van schoolgaande kinderen.

Meerdere verzoeken

Hoogvliet Beheer wil een nieuwe poging wagen om echt met de buurt te praten over wat wel en wat niet kan. Bij de SP hebben ze weinig fiducie in dit participatietraject. Tot nu toe hebben de socialisten weinig gemerkt van het voornemen van de supermarkt om echt met de buurt in gesprek te gaan, ook al is dat meerdere keren verzicht.

Een kleine delegatie van de fractie was donderdagmiddag te vinden in het winkelcentrum om kort actie te voeren. Op een zelf geknutseld bord, bedoeld als kerstkaart, stond de tekst: 'De grootste wijsheid is wijs zijn op het juiste moment. Stop verhuisplannen. Dat scheelt Hoogvliet geld en inwoners irritatie. Een voorspoedig 2022 gewenst'.

De SP'ers vroegen de aanwezigen de kaart te ondertekenen. Opvallend was dat een aantal mensen aangaf juist voorstander te zijn van de verhuizing. Na een goed half uur overhandigden de socialisten hun kerstkaart met een paar krabbels aan de bedrijfsleider, die in eerste instantie niet blij was met de actie en de aanwezigheid van de politici voor de deur van de zaak. Gezien de omvang van de kaart gaat hij hem niet naar het hoofdkantoor sturen, wel heeft hij beloofd een foto te maken zodat de boodschap op het juiste adres binnenkomt.