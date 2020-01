Ludiek protest tegen uitbreidingsplannen van supermarkt in Hilversum

In het Zeeheldenkwartier in Hilversum Zuid lopen de gemoederen hoog op. Supermarkt Hoogvliet huist nu in winkelcentrum Chatham, maar wil graag verhuizen naar de Bosdrift, zo'n 500 meter verderop.

En daar zijn veel bewoners niet blij mee. "Dit is een heel rustige straat, richting de hei. Je hoort overal vogeltjes en ik zit niet te wachten op vrachtwagens die komen aanleveren," zegt Mary Davelaar. Ze woont in de buurt van de nieuwe - beoogde - locatie, waar nu nog autodealer Stam zit. "Natuurlijk is er nu ook autoverkeer, maar ik voorzie parkeerproblemen en heel veel drukte als hier een grote supermarkt komt," zegt ze.

'Beloning'

De supermarkt wil graag uitbreiden en zegt dat niet op de huidige locatie te kunnen. "Dat gaan we niet redden met bevoorraden en parkeren, daarom heeft verhuizen onze voorkeur", aldus Riny Kouwer van Hoogvliet Beheer BV. "Maar we willen graag in gesprek met de bewoners. We hebben al een uitgebreid participatietraject gehad en we blijven ze bij de plannen betrekken."

Dat strookt echter niet met de beleving van de omwonenden die bij de uitreiking van de Gouden Wattenstaaf zijn. "Er wordt niet naar de zorgen en alternatieve plannen van bewoners geluisterd," aldus Wolter Raes van de SP. Aanleiding voor zijn partij om Hoogvliet te 'belonen' met deze 'prijs'. "Al sinds 2017 betrekken ze de bewoners nauwelijks en gaan ze door met hun eigen plan. Hopelijk opent deze wattenstaaf ze de oren wél!"

Voor Mary is het duidelijk. "Er staan veel panden leeg in winkelcentrum Chatham. Ik zou Hoogvliet willen oproep om tóch nog eens te kijken naar de mogelijkheid van uitbreiden op de huidige locatie. Volgens mij past dat prima."