Terugblik vuurgevecht om Colombiaanse coke in Bergen aan Zee: "We hebben nog geluk gehad"

Op dat moment zat net even niemand op het terras, maar voor hetzelfde geld hadden er wél gasten gezeten: het besef dat ze nog van geluk mogen spreken, kwam pas later bij hoteleigenaar Marc van de Pas uit Bergen aan Zee. Aan het einde van het jaar blikken we terug met getuigen van de dodelijke schietpartij bij de strandopgang. Het is 16 februari van dit jaar.

Het kogelgat in het raam van Marc van de Pas - NH Nieuws / Carolien Hensbergen

Een rustige, maar ijskoude dinsdagmiddag midden in de winter. Zo'n dag waarop er naast de paar honderd inwoners die misschien thuis zijn, hooguit een enkele wandelaar in Bergen aan Zee te vinden is. De stilte wordt ineens doorbroken door harde knallen en auto's die met gierende banden wegrijden van de parkeerplaats. Het blijkt een vuurgevecht tussen onder anderen een Colombiaan en een groepering met Oost-Europeanen. Hotel Meyer op de hoek van de parkeerplaats heeft gasten en het personeel houdt net pauze achterin het hotel, als één van de kogels het raam van het terras raakt. "Gelukkig er niet doorheen", zegt hoteleigenaar Marc van de Pas elf maanden later tegen NH Nieuws. "De kogel moet zijn afgeketst via de grond of een auto. Maar voor hetzelfde geld zaten er mensen." 'Heel onwerkelijk voor ons dorp' In de dagen en maanden die volgen wordt langzaam duidelijk wat er die middag op de parkeerplaats aan de hand was. Het zou gaan om een liquidatie na een ruzie over een mislukte ripdeal. De doodgeschoten Colombiaan (45) hoort bij een groep landgenoten die nepcoke zou hebben geleverd aan een van de andere verdachten. Het vuurgevecht in Bergen aan Zee was een wraakactie. Hoofdverdachte Marius M. zou samen met acht anderen de Colombiaan hebben willen ontvoeren. In plaats daarvan schieten ze hem neer.

Quote Het leek wel het Wilde Westen" Marc van de Pas, hoteleigenaar

"Heel onwerkelijk in een dorp als Bergen aan Zee", zegt Van de Pas. "Het leek wel het wilde westen." Het geweld voor de deur veroorzaakte eigenlijk pas achteraf een heleboel commotie zegt de voorzitter van de dorpsraad, Gert-Jan van 't Hart. "Toen beseften we pas wat er had kunnen gebeuren. Ook hier fietsen kinderen op straat. Tien minuten voor de schietpartij reden de kinderen van een vriend van mij nog over de Zeeweg, waar dus even later die auto's met een bloedgang voorbij kwamen. Je schrikt je kapot." Hieronder een interview. Tekst loopt door

In februari werd Bergen aan Zee opgeschrikt door een vuurgevecht tussen drugscriminelen - NH Nieuws

Toch is het gewelddadige incident niet lang blijven hangen zeggen de Bergenaren. Daarvoor is het te vreemd voor Bergen aan Zee. Van de Pas: "De kans dat hiet zoiets gebeurt, is zo klein dat ik de kans onmogelijk acht dat het nog eens gebeurt." Als een film Na het vuurgevecht wordt de zwaargewonde Colombiaan nog door zijn medestanders in een auto naar het centrum van Bergen gereden waar ze worden tegengehouden door de politie. Het slachtoffer wordt op straat gereanimeerd, maar sterft voor de ogen van winkeliers. Één voor één worden verdachten opgepakt. Kort na de schietpartij eerst zes Colombianen die horen bij het neergeschoten slachtoffer. Zij worden vervolgd voor witwassen en het bezit van vuurwapens. Over anderhalve maand moeten ze terecht staan. En daarna dus mogelijke schutters. In de maanden die volgen worden verdachten uit Zuid-Holland, Gelderland en Oost-Europa gearresteerd voor betrokkenheid bij de moord en poging tot ontvoering: zeven zitten vast, maar het onderzoek is nog niet afgerond. Het openbaar ministerie denkt dat er zeker nog twee verdachten voortvluchtig zijn. Van 't Hart: "Je kan je zoiets haast niet voorstellen. Het staat in zo'n schril contrast met het normale leven van rust en onthaasting in Bergen aan Zee. Het idee is gewoon luguber." "Bijna een film die echt is", vult hoteleigenaar Van de Pas hem aan.