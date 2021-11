Nieuwe arrestatie liquidatie Colombiaan: 9 'kidnappers' in vizier justitie

Een man is vorige week gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de poging tot ontvoering en moord op de Colombiaan in Bergen aan Zee. Hij zou daarvoor 'mensen hebben geregeld'. Er zijn nu negen verdachten in beeld bij het Openbaar Ministerie.

Dit bleek zojuist uit de zitting met de verdachte Pool Marcin A. (47). Hij was zelf niet aanwezig, omdat hij volgens zijn raadsman in quarantaine zit in de gevangenis van Zaanstad. Daar is een corona-uitbraak: honderden gevangen zitten op gesloten afdelingen of in hun eigen cel.

In de zaak van vandaag draait het om de vermeende drugsliquidatie in februari dit jaar, op de parkeerplaats bij de strandopgang in Bergen aan Zee. Een groep mannen zou daar een Colombiaan (45) hebben geprobeerd te ontvoeren door hem een busje in te trekken.

De poging het slachtoffer te ontvoeren, zou zijn uit wraak na een ripdeal met nepcoke en een beroving een paar dagen eerder, met een andere verdachte Marius M. (34). Er ontstond een vuurgevecht, waarbij de man werd geraakt en uiteindelijk stierf.

Gevlucht naar Spanje

De verdachten wisten daarna in verschillende auto's te vluchten, onder meer naar Spanje. Daar zijn uiteindelijk twee mannen gearresteerd en in Nederland nog vier verdachten. Daarnaast zijn twee mannen nog voortvluchtig en één man werd vorige week dus nog gearresteerd: hij kwam recent in het onderzoek naar voren.

Daaruit zou volgens de officier blijken dat hij handlangers heeft geregeld voor de vermeende poging tot ontvoering die zestiende februari. De man is verhoord, verdachte, maar mag het onderzoek verder op vrije voeten afwachten.

Hoewel het einddossier nog niet klaar is, omdat het onderzoek naar de zaak nog steeds loopt, is er inmiddels wel een datum bekend voor een zogeheten regiezitting: daarin wordt de planning van de uiteindelijke zitting doorgenomen. Die staat gepland op 13 januari.