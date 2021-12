Tweede scholenfusie: na Clusius College en ROC volgen nu Trinitas en Regius College

Het Trinitas College in Heerhugowaard en het Regius College in Schagen gaan vanaf 2022 verder als de Pontis Onderwijsgroep. De leerlingen zullen van de fusie weinig merken, verzekeren de scholen. 'Zij gaan nog steeds naar dezelfde school, hebben les van dezelfde docenten en volgen hetzelfde onderwijs. Op de langere termijn zullen de gevolgen voor hen positief zijn. De nieuwe stichting kan, door haar grotere omvang, gemakkelijker het brede palet aan kwalitatief goede opleidingen in Heerhugowaard en Schagen blijven aanbieden.'

Stoppen

De namen van de scholen zullen niet worden aangepast. Anne Hoekstra is nu voorzitter van het college van bestuur van het Regius College en gaat verder als bestuurder van de Pontis Onderwijsgroep. Ton Heijnen (Trinitas College) en Tineke de Schepper (Regius College) stoppen als bestuurders na allebei tientallen jaren te hebben gewerkt in het onderwijs.

In maart kondigden het Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland al aan samen te gaan. Ook deze scholen gaan vanaf begin 2022 samen in een bestuurlijke fusie, op 1 augustus 2022 fuseren ze als één 'verticale scholengemeenschap'. 'Vanaf dat moment gaan we verder als één school met een nieuwe naam en een nieuw logo', aldus het ROC en het Clusius College.

Beter inspelen

Woordvoerder Dianne Hekman vertelde eerder aan NH Nieuws dat ook bij deze scholen voor de studenten op het mbo niet zo veel verandert bij een fusie. "Voor de leerlingen op het vmbo kunnen we door de eenwording beter inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen en het onderwijs beter laten aansluiten op het mbo", zo vertelde zij.