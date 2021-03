Fusieproces Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland in nieuwe fase

WEST-FRIESLAND - Het Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland zijn een stap dichterbij een fusie. Nadat de ondernemingsraden en studentenraden van beide instellingen en de ouderraad van het Clusius College eerder akkoord gingen, stemmen de raden van toezicht nu ook in met de eenwoording. Daarmee komt het fusieproces nu in een nieuwe belangrijke fase.

De eerste vervolgstap in het proces is dat de Commissie Macrodoelmatigheid mbo een fusietoets gaat doen. Daarmee wordt de fusie beoordeeld. Daarna adviseert de commissie de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Er wordt verwacht dat de minister dan voor de zomer hierover een besluit heeft genomen. Wanneer de minister instemt, vindt de bestuurlijke fusie plaats op 1 januari 2022, gevolgd door een instellingenfusie op 1 augustus 2022.

