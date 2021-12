'Dankjewel-pakketten' in Zaanstad: Emma bedankt slager Gijs en Andrea moeder Elly

Een slager die altijd geduldig is en een moeder die geld geeft om te kunnen verhuizen: in Wormer en Zaandam zijn Gijs en Elly in het zonnetje gezet met een 'dankjewel-pakket'. Slager Gijs: "Ik heb nog nooit zo'n mooie verrassing gekregen. En ik hoor iets rammelen, oeh. Ik ben wel benieuwd wat erin zit."