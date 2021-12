Dankjewel-pakketten in 't Gooi: Jan bedankt Annie en moeder Annemarie bedankt Annette

De Weespse krijgt een Dankjewel-pakket, omdat haar moeder haar heeft voorgedragen. En dat is niet zomaar, Annette heeft een verdrietig jaar achter de rug. "Afgelopen jaar is mijn vader overleden en dat gemis heeft er heel erg ingehakt", vertelt ze emotioneel. "En dat is niet het enige. Ik heb het afgelopen jaar helaas afscheid moeten nemen van meer mensen in mijn omgeving. Het was een verdrietig jaar."

Moedere Annemarie gunt dochter Annette het pakket, omdat ze altijd voor haar klaar staat. "Ze heeft op het sterfbed van mijn man beloofd dat ze erg goed voor mij zou zorgen. En dat doet ze fantastisch. Ze belt me of komt langs en doet elke dag wel boodschappen als dat nodig is. Het is echt een lieverd", vertelt Annemarie.

Jan verrast Annie

Ook Annie Huisers uit Bussum kreeg een Dankjewel-pakket aangeboden, namens haar man Jan. "Wij zijn samen al 50 jaar getrouwd, hebben lief en leed gedeeld. Ze heeft al die jaren in de zorg gewerkt, zij verdient echt een Dankjewel-pakket", aldus Jan live op NH Radio.

Maar ook Annie had lovende woorden voor haar man over: "Ik heb tot mijn 69e doorgewerkt in de zorg. Al die tijd heeft hij nooit gezegd: moet je nou alweer werken met de kerst, nooit, nooit, nooit!"

Toch een beetje beduusd van alle aandacht schoot Annie wat vol na het ontvangen van het pakket. "Wat zaten binnen al te luisteren en toen hoorde we ineens dat jullie in de Mariastraat waren, dit is zo'n mooie verrassing."