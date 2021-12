Eerste divisie begint mogelijk één week later in 2022

De eerste divisie begint mogelijk één week later. Dit om de schade van het spelen zonder publiek te beperken.

Telstar-directeur Pieter de Waard bevestigt dat er vanmiddag een Zoom-meeting staat gepland met de KNVB. Het idee is om de speelronde van 7 januari te verplaatsen naar april. Het verplaatsen van een speelronde in de eredivisie is geen optie.

Maandag werden de laatste duels in de eerste divisie gespeeld. FC Volendam gaat aan de leiding in de eerste divisie met 45 punten uit 20 duels. Excelsior staat tweede met 42 punten uit 20 duels.

In deze competitie komen de Noord-Hollandse clubs FC Volendam, Telstar, Jong AZ en Jong Ajax uit.