Buurthuizen ondanks lockdown open voor kwetsbaren: "Hier hoor ik er toch nog bij"

Ook tijdens deze harde lockdown wordt er weer een uitzondering gemaakt voor buurthuizen. Zij mogen openblijven voor kwetsbare buurtbewoners, uiteraard op afstand en zo min mogelijk. NH Nieuws sprak met Will en Anneke, twee vaste bezoekers van buurtcentrum de Kleine Lelie in de Bloemenbuurt in Hilversum. Wat maakt het buurthuis voor hen zo essentieel?

Anneke en Will, vaste bezoekers van buurtcentrum de Kleine Lelie - NH Nieuws / Mark Arents

Will komt iedere maandag- en vrijdagmorgen getrouw op zijn scootmobiel naar de koffieochtend in de Kleine Lelie. "Je komt weer in een hele andere wereld, als je thuis zit vereenzaam je. Hier kun je leuk met elkaar converseren, dan over de sport, dan over andere dingen." Zonder alle maatregelen zou Will hier dan ook bijna iedere ochtend zitten, normaliter is er namelijk elke ochtend de mogelijkheid om een kopje koffie te halen. Nu slechts tweemaal per week. "Daar kijk je op een gegeven moment toch naar uit. Dat zijn wel dagen die wat met mij doen ja."

Quote "80 procent van mijn sociale contacten zijn weggevallen" Will - vaste bezoeker buurthuis

Voor Will is het buurthuis door de jaren heen steeds belangrijker geworden. "Het geeft je het gevoel dat je er toch nog bij hoort. Je bent beperkt in een heleboel dingen, omdat je sociale contacten voor 80 procent zijn weggevallen." Bekijk hieronder waarom het voor Will essentieel is dat hij naar het buurthuis kan.

Will vertelt waarom de Kleine Lelie voor hem essentieel is - NH Nieuws

Ook Anneke sluit iedere koffieochtend aan. Een tafel voor het raam van het buurthuis is haar 'projectje'. "Daar leggen mensen spullen neer die ze niet meer gebruiken. Ik houd van etaleren daar put ik moed uit. Je doet wat terug en ik ben zelf geholpen, want ik vind het leuk om te doen." "We weten nu gewoon eventjes niet hoe de toekomst eruit ziet", antwoord Anneke als het over alle nieuwe coronamaatregelen gaat. "Het is jammer, maar er is niks aan te doen. Je probeert je eigen bijdrage zo goed mogelijk te doen, bijvoorbeeld de vaccinatie. En voor de rest zit je maar thuis." "Ik moet wel volhouden en juist daarom vind ik het zo prettig om hier te komen. Ik kijk uit naar de maandag- en de vrijdagochtend."

Quote "Het zou een groot gemis zijn, ik kijk hier echt naar uit" Anneke - vaste bezoeker buurthuis

Beiden zijn dan ook erg dankbaar dat de koffieochtenden nog worden georganiseerd. "Het zou een groot gemis zijn, ik kijk hier echt naar uit", besluit Anneke. "We zijn hier allemaal hetzelfde, we zijn hier om met elkaar plezier te maken", vertelt Will. "Ik hoop gewoon dat de corona heel gauw open is, voor ons, maar ook voor de hele wereld."