Buurthuis blijft van belang: 'Er zijn nu minder initiatieven dan in eerdere lockdowns'

Buurthuis de Kleine Lelie in de Bloemenbuurt in Hilversum probeert ondanks alle coronamaatregelen een warme plek te zijn voor buurtbewoners. Opbouwwerker Jaco van der Velden merkt dat ook deze avondlockdown er bij sommige bezoekers inhakt. "Je merkt echt dat mensen er klaar mee zijn", vertelt hij al zittend in de woonkamer.

NH Nieuws / Mark Arents

"Vanochtend zei iemand nog: zullen we het er alsjeblieft niet over hebben." Iedere ochtend kunnen mensen normaal een kopje koffie halen in het buurtcentrum. Door de verscherpte maatregelen is dat alleen weer ingeperkt naar twee ochtenden. "Dat is echt jammer voor bezoekers die hier normaal wel elke ochtend komen." Daarin ziet Jaco een verandering met de eerste lockdown, toen het wijkcentrum geheel dicht moest. "In het begin van deze crisis zag je dat heel veel mensen iets voor elkaar wilden doen; het hondje uitlaten, boodschappen doen, maaltijden koken voor anderen. Er ontstond eigenlijk een enorme hulplijn in de wijk, dat was prachtig om te zien, maar nu zijn er gewoon minder initiatieven." Bekijk hieronder hoe het er nu aan toegaat in wijkcentrum De Kleine Lelie. Tekst gaat door onder de video.

Buurthuis de Kleine Lelie in coronatijd - NH Nieuws

Doordat er minder initiatieven in de buurt ontstaan, ziet Jaco een nog belangrijkere rol voor het wijkcentrum weggelegd. "Heel veel is natuurlijk ook dicht of gaat niet door, dan is dit toch een plek waar mensen een gezellig moment kunnen hebben. Je ziet dat ze elkaar hier ontmoeten en daardoor weer andere mensen in de wijk leren kennen." "Mensen zijn zo blij dat ze hier terecht kunnen, dat horen we van meerdere kanten", vertelt Jaco trots. "Wij zijn nu niet het bruisende wijkcentrum waar je met honderden mensen van alles kan doen, maar we zijn er nu echt wel voor alle mensen die het echt nodig hebben."