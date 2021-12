Recycle-tarief in Opmeer een jaar uitgesteld, Koggenland doet niet mee

Het nieuwe recycle-tarief wordt een jaar uitgesteld. Dat heeft de gemeenteraad van Opmeer vorige week besloten. En dat is opmerkelijk, omdat in juni nog werd besloten om het tarief per 1 januari in te voeren. Volgens Gemeentebelangen Opmeer is er nog te veel onduidelijk over wat het tarief precies betekent voor de inwoners.

Niet iedereen zat hierop te wachten, zoals het CDA. "Als wij het recycle-tarief niet per 1 januari invoeren, dan zijn we daar volgend jaar nog steeds afhankelijk van", zegt fractievoorzitter Bram Beemster. "Bovenop het feit dat inwoners, die goed hun best doen op het gebied van afvalscheiding, niet in de gelegenheid worden gesteld om hun afvalstoffenheffing te verlagen."

Gemeentebelangen Opmeer diende tijdens de behandeling van de afvalstoffenheffing in de gemeenteraad een amendement in, waarin werd gevraagd om de invoering van het recycle-tarief met een jaar uit te stellen. Volgens de partij zijn de twee weken tussen het vaststellen van het afvalstoffenheffingstarief en de start op 1 januari relatief kort. Daarbij is het zogenoemde doelgroepenbeleid niet tot nauwelijks uitgewerkt.

De gemeenten Drechterland en Stede Broec overwegen om per 1 januari 2023 het recycle-tarief in te voeren. De gemeenteraden moeten die plannen nog wel goedkeuren. In Medemblik is de gemeenteraad al akkoord gegaan met de invoering van het recycle-tarief.

Koggenland doet niet mee

De gemeente Koggenland heeft besloten om niet mee te doen aan het tarief. Ze geeft als voorbeeld de situatie in Enschede, waar de opruimkosten oplopen, en afvaloverlast en zwerfafval toeneemt. "Sinds de invoering van diftar − een soortgelijk tarief als het recycle-tarief − in 2017 is het probleem in Enschede alleen maar erger geworden", vertelt wethouder Rosalien van Dolder.

Een heet hangijzer, vindt Van Dolder. "Veel restafval verdwijnt in oranje kliko's, waardoor plastic niet meer te gebruiken en recyclen is." Want in juli dit jaar werd maar liefst 97 procent van het ingezamelde plastic afgekeurd en belandde daarmee in de brandovens.

"En dat is zorgelijk", zegt de wethouder. "Ter vergelijking: in diezelfde maand werd in Koggenland nul procent afgekeurd. Daarbij belandt sinds de invoering van het recycle-tarief in Enschede veel meer afval op straat. Hoeveel kilo restafval iemand heeft, is niet zo interessant. Het gaat om het recyclen en scheiden. Wat doen we met ons afval, zodat het niet wordt gedumpt?"

'Positieve prikkels'

Tot dusver is de gemeenteraad van Koggenland nog niet overtuigd van de meerwaarde van dit tarief. Om die reden wil de gemeente inwoners bewust maken en helpen bij het scheiden van afval, zoals het inzetten van afvalcoaches in plaats van handhavers.

"Ook service gericht werken", benadrukt de wethouder. "Zoals het ophalen van snoeiafval. Het plaatsen van meer glasbakken, zodat inwoners dat gemakkelijker kwijt kunnen. Om textielinzameling zo optimaal mogelijk te maken. Maar ook om de openingstijden van ons afvalbrengstation in Obdam te verruimen. Het zijn maatregelen die ervoor moeten zorgen dat inwoners hun afval beter gaan scheiden, en dat het recyclebaar blijft."

Debat over luiers

Het plaatsen van luiercontainers bij scholen, verzorgingshuizen en kinderopvang staat ook op het lijstje van de wethouder. "In plaats van de luiers in grijze kliko's te gooien, kunnen inwoners hun luierafval bij bijvoorbeeld de kinderopvang kwijt. Dat scheelt een hoop en ze zijn goed recyclebaar", zegt Van Dolder.

Ook inwoners en politici van Opmeer en Medemblik pleiten voor het plaatsen van luiercontainers in dorpskernen. Vorige week diende GroenLinks − ondersteund door ChristenUnie, Hart voor Medemblik en VVD − nog een motie over in, die deels werd aangenomen.

"Afvalenergiecentrale ARN in Weurt, dat luiers recyclet, zit echter nokkie-nokkie vol", geeft wethouder Harry Nederpelt aan tijdens de raadsvergadering. De wethouder belooft wel om naar HVC toe te stappen, om zo te onderzoeken en aan te dringen of er een speciale afvalcontainer geplaatst kan worden in 2023. "HVC heeft er ook oren naar." Ook pleit Nederpelt voor wasbare luiers, die duurzamer zijn.

Daarbij is het volgens de wethouder niet mogelijk om dit op korte termijn − voor 2022 − te realiseren. "We moeten locaties aanwijzen, investeren in inzamelmiddelen en afvalpassen uitgeven. Het zijn allemaal extra kosten."