Opmeerders pleiten voor luiercontainers: reacties stromen binnen

In de wijk Heerenweide in Spanbroek is er behoefte aan een speciale afvalcontainer voor luiers. Eén daarvan is Janneke van Rijswijk. Volgens haar zijn er meerdere inwoners die hier brood in zien, zeker gezien het feit dat de gemeente Opmeer vanaf 1 januari een recycle-tarief wil invoeren.

Een luiercontainer aan de straat - NH Nieuws

De indiener van het verzoek, Janneke van Rijswijk uit Opmeer, heeft zelf vier jonge kinderen en moet elke dag een grote hoeveelheid aan luiers weggooien. Aangezien het recycle-tarief per 1 januari start, moeten inwoners voor het aantal keer gaan betalen dat zij hun grijze kliko aan de straat zetten, of voor het aantal keer dat zij een vuilniszak in de ondergrondse container gooien. Om die reden belde ze met de gemeente met de vraag of ze hiervoor een speciale afvalcontainer konden plaatsen. Ze kreeg echter te horen dat ze haar verzoek met de buurt moest delen. En dat deed ze. Van Rijswijk plaatste twee weken geleden een oproep op Facebook. Sindsdien stromen de reacties binnen. Volgens haar speelt het probleem in meerdere West-Friese gemeenten. 'Not amused' Afgelopen maandag werd Van Rijswijk gebeld door een medewerker van de gemeente. Die bleek niet blij te zijn met de Facebookactie van de vrouw. Zo zou hij haar hebben toegebeten: "Jij kiest zelf voor het hebben van kinderen." De medewerker bood haar nog een extra container aan. "Maar daar heb ik helemaal geen behoefte aan", legt de vrouw uit. Volgens haar zou een afvalbak voor algemeen gebruik bij een zorginstelling of een kinderdagverblijf een goed idee zijn. Geen voorstander "Zolang luiers niet op grote schaal gerecycled kunnen worden, is HVC er geen voorstander van om speciale containers neer te zetten. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet" benadrukt een woordvoerder van de afvalverwerker. "Zodra succesvolle recycling op grote schaal wel mogelijk is, speelt HVC hier op in." NH Nieuws/WEEFF heeft de gemeente Opmeer meerdere keren benaderd voor een reactie, maar de gemeente wil vooralsnog niet reageren. Donderdagavond wordt er tijdens een raadsvergadering over dit onderwerp besproken, aldus een woordvoerder.