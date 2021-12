Is de hyperloop het vervoer van de toekomst?: "Je bent straks vanuit Amsterdam in dertig minuten in Parijs"

In het programma What's Next onderzoeken jonge makers Nore-linn, Nina, Sander en Luuke wat er speelt onder leeftijdsgenoten in Noord-Holland. Deze keer verlaten zij de provincie om op bezoek te gaan bij Patrick in Delft. Hij werkt daar samen met andere studenten aan het ontwikkelen van de hyperloop, een vacuumtrein die zo maar hét vervoer van de toekomst kan worden.

What's Next: Hyperloop - NH Nieuws

Patrick Sheppard is teamleider bij Delft Hyperloop, een team studenten van de Technische Universiteit Delft dat sinds 2016 bezig is om de hyperloop te realiseren door onderzoek te doen en schaalmodellen te bouwen. De hyperloop, een concept van tech-ondernemer Elon Musk, is een soort trein die door een vacuümbuis beweegt en aangedreven wordt door een magnetisch systeem. Doordat er in de buis geen luchtweerstand is en er geen contact gemaakt wordt met het spoor, kun je heel snel en ook nog eens op heel weinig energie reizen. "Zo zou je straks vanuit Amsterdam al in een half uur in Parijs kunnen zijn," vertelt Sheppard trots.

Quote "Vliegtuigen zijn straks enkel nog voor intercontinentaal vervoer" PATRICK SHEPPARD, TEAMLEIDER BIJ DELFT HYPERLOOP

Hyperloop tussen Amsterdam en Rotterdam Begin dit jaar is er zelfs een onderzoek gestart naar de aanleg van een mogelijke hyperloop tussen Amsterdam en Rotterdam. Meerdere grote bedrijven, overheden en instanties, zoals Schiphol, Agora Floris Holland en de gemeenten Haarlemmermeer en Rotterdam steunen het onderzoek. De hyperloop zou de drukke goederenroute tussen Amsterdam en Rotterdam flink kunnen verkorten.