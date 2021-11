In het programma What's Next onderzoeken jonge makers, Nore-linn, Nina, Sander en Luuke, wat er speelt onder leeftijdsgenoten in Amsterdam en de hele provincie Noord-Holland. Want waar gaan jongeren straks wonen, hoe verplaatsen ze zich en hoe belabberd is het klimaat er in de toekomst aan toe? In What's Next zoeken zij het uit.