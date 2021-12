Verlichte boerderijenroute afgelast, ondernemers doen oproep: "Kom alsnog langs"

Ingrid de Sain is vastberaden: "De voorbereidingen zijn getroffen. Alles staat klaar, streekproducten zijn gemaakt en aangeleverd. Vanmiddag of morgen beginnen we met het ophangen van de kerstverlichting. Het zou zonde zijn als al dit werk voor niets is geweest." Zij heeft samen met haar man een melkveebedrijf en verhuurt daarnaast nog een luxe vakantiewoning.

Het is niet de bedoeling om LTO of de gemeenten af te kraken, stelt De Sain. "Integendeel zelfs. We willen mensen stimuleren om te komen. Spring vrijdagavond in de auto en ga met het gezin eropuit. Zeker nu de dagen voor veel mensen moeilijk zijn. We houden ons netjes aan de coronamaatregelen. Iedereen is van harte welkom."

De Sain benadrukt dat zij dezelfde regels hanteren. "De supermarkt mag tot acht uur openblijven. Waarom mogen wij dat dan niet? Deze route is weliswaar kleinschalig, maar wel bijzonder."

Eerder afgelast

De verlichte boerderijenroute is een landelijk initiatief van 'Boeren en Tuinders pakken uit'. Vorig jaar werd de route afgelast vanwege corona. Toch reden er toen veel bezoekers langs de verlichte route door Twisk en Drechterland. Dit jaar zou ook Koggenland meedoen.

Vrijdag 17 en zaterdag 18 december stonden er in West-Friesland drie boerderijenroutes op de planning. Een route door de gemeente Koggenland, met verlichte huizen, boerderijen, bedrijven, monumenten en verkoopstalletjes langs de weg. De gemeente gaf in eerste instantie hiervoor toestemming.

In Twisk lagen de plannen klaar voor de verlichte route die omlijst zou worden met een drive-tru door stallen. Ook werden boeren opgeroepen om mee te doen. Daar werd positief op gereageerd, aldus voorzitter Trude Buysman.

Geen doorgang

Toch gooit het coronavirus opnieuw roet in het eten. Na een week wachten, kreeg de West-Friese tak van LTO Noord dinsdagochtend − van de gemeenten Drechterland, Medemblik en Koggeland − alsnog geen toestemming. Tot grote frustratie van de organsatie. "In andere delen van Nederland mogen de routes wel doorgaan, zoals in Hollands Kroon", laat Buysman weten.

Het was de bedoeling dat bezoekers, aan de hand van een route op de site van de LTO, langs de boerderijen, kraampjes en verkoopstalletjes reden en zoveel mogelijk in de auto bleven. "Wij hebben aangegeven dat de bezoekers alleen uitstappen als het écht niet anders kan. Daarbij kunnen ze alleen betalen met pin of een QR-code", vertelt de voorzitter.

Nu de route niet meer door LTO wordt georganiseerd, omdat zij zich hebben teruggetrokken, nemen ondernemers het heft in eigen handen. Eén daarvan is Ingrid de Sain. "LTO mag − als organisatie − haar naam niet eraan verbinden. Maar alle locaties doen individueel hieraan mee", vertelt de ondernemer. "Ze zijn bereid hun stalletjes en kraampjes open te stellen voor bezoekers."

En het is nog steeds de bedoeling dat de bezoekers met de auto naar ons toekomen, benadrukt De Sain. Daarbij is de route coronaproof.

'Educatieve insteek'

"Bij ons op het erf kunnen bezoekers een kaaspakket van Henri Willig kopen. Er staan kraampjes met zelfgemaakte zuivel, van het zuivelstation in Blokdijk, en aardappelen uit de Beemsterklei", vertelt De Sain.

Bezoekers mogen met hun auto de koeienstallen doorrijden, waar ze allerlei informatieblaadjes heeft opgehangen. "Met leuke weetjes, feiten en dit-je-datjes", voegt zij eraantoe. "Over onze koeien en kalfjes. Wat ze eten, drinken en hoeveel ze slapen. We hebben zelfs een rebus gemaakt. De route over en door ons erf heeft dus ook een educatieve insteek."

Boer-burgerverbinding

Ook probeert zij de kloof tussen de boer en consument te verkleinen. "We willen bijvoorbeeld vertellen dat koeien ook op zwangerschapsverlof gaan. Een kijkje in de keuken van een boer. Voor menig persoon is het moeilijk om zich te identificeren met het platteland, omdat ze er geen verstand van hebben. Juist daar valt veel winst te halen, omdat er veel animo voor gezond en lokaal voedsel is. Bezoekers kunnen streekproducten als fruit, zuivel en groente, gemaakt in de buurt, bij ons kopen. Elke boer of fruitteler heeft namelijk zijn of haar eigen verhaal." Want volgens De Sain mag die boodschap meer onder de aandacht worden gebracht.