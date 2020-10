Lichtjesroute langs verkoopstalletjes: 'Toch mooi om je kerstdiner zo bij elkaar te kopen?'

WEST-FRIESLAND - "Het zou toch mooi zijn als je zo je kerstdiner bij elkaar kunt kopen?", zegt Trude Buysman van LTO West-Friesland. Ze heeft het over het plan om een lichtjesavond te houden die je langs verschillende verkoopstalletjes in de regio brengt. Het idee is er, de datum ook: 19 en 20 december. Trude is nog op zoek naar telers met of zonder verkoopstalletje die willen meedoen.

"Bedenk het maar en het is er in West-Friesland", vertelt Trude als trotse agrariër over de producten van eigen bodem. Ze is oprichter van boerencamping De Gouwe Stek in Bovenkarspel en voor die tijd vooral bezig met het telen van bloemen en groente, zo vertelt ze. "Tulpen, pioenen, agapanthus, broccoli, bloemkool en vroege aardappelen. Wat dat betreft heb ik heel veel verbouwd, dat is gewoon ontzettend leuk."

De bedoeling is dat je straks op de fiets of in de auto stapt en erop uit trekt: een tour naar de boer. Vooraf meld je je aan en geef je door welke 'boodschappen' je wilt halen. "Je kunt dan ook meteen betalen, zodat dat niet meer hoeft te doen bij het stalletje", legt Trude uit. Je levert (digitale) bonnetjes in bij de verkoopstal en zo krijg je je West-Friese product mee.

Ze klinkt enthousiast en spreekt vol passie over de West-Friese agrarische sector. Al eerder vertelde ze aan NH Nieuws dat de verkoopstalletjes zo mooi zijn, omdat ze de boer en burger dichter bij elkaar brengen. Precies die gedachte ligt ook weer achter dit initiatief. "Het gaat erom mensen in aanraking te brengen met het Nederlandse product. Heel veel producten gaan de grens over en dat is weleens jammer. Dit zijn gezonde producten van goede kwaliteit."

Aanbod groot genoeg voor het kerstdiner

Ze verzekert dat er genoeg aanbod is tijdens de lichtjesavond. "Sowieso hebben we tulpen. Maar er is ook iemand die maakt groendecoraties, die vroeg of ze ook mee mocht doen. Maar ook appels en stoofperen worden verkocht. Je hebt ook her en der vlees, maar ik weet nog niet of die meedoen. En verder rode bieten, aardappelen, yoghurt en kwark."

Ze roept stalletjeshouders op om zich vooral aan te melden, 'graag zelfs!'. Dat kan door Trude Buysman via facebook een berichtje te sturen. Heb je geen verkoopstalletje maar wil je wel producten van West-Friese bodem verkopen? Dan kun je ook contact opnemen met Trude. Die gaat kijken of de producten bij iemand anders langs de route verkocht kunnen worden.

Boerderij als eyecatcher

Als je niets wil verkopen, maar wel je boerderij wil omtoveren tot een ware blikvanger, dan is Trude daar ook graag van op de hoogte. "Het is voor ons een pracht om te weten welke boerderijen worden uitgelicht. Ik ga proberen de route zoveel mogelijk uit te zetten met waxinelichtjes langs de weg, een beetje een kerstgedachte. Ik hoop dat we burgers daarin meekrijgen om te kijken of ze weckpotten kunnen neerzetten langs de weg. Anders heb je alleen de eyecatchers van boerderijen die verlicht zijn."

Wie zich wil opgeven voor de verlichte boerderijenroute moet nog even geduld hebben. Zodra er meer bekend is, laat Trude dat weten op de facebookpagina Westfriese Verkoopstalletjes langs de weg.