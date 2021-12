Trainer Andries Jonker wil tegen Spakenburg af van bekertrauma Telstar

Een belangrijk en wellicht ook historisch bekerduel voor Telstar morgenavond. In Velsen-Zuid spelen de Witte Leeuwen tegen Spakenburg. Bij winst gaan de mannen van Andries Jonker door naar de laatste zestien en dat is meer dan tien jaar geleden dat dat is gebeurd. Jonker. "Telstar beschikt over een groot bekertrauma."

Andries Jonker - Pro Shots / Marcel van Dorst

"Toen ik hier kwam, was er vooral heel veel schaamte als het ging over bekervoetbal", vertelt Jonker aan NH Sport. Zo verloren de Witte Leeuwen vier jaar geleden nog met 4-1 van amateurclub VVSB. Een jaar later gaf AFC Telstar een draai om de oren (5-0). "Ze weten hier niet beter dan dat ze er snel uitvliegen." Het laatste bekersucces dateert uit het seizoen'10/'11 toen NAC Breda Telstar de toegang tot de kwartfinale ontzegde. Rein Smit Jonker is al tijdje bezig met deze wedstrijd. Zo stond Rein Smit de laatste twee wedstrijden in de basis om wedstrijdritme op te doen. De aanvaller uit Castricum vervangt morgenavond tegen de tweede divisionist de geschorste Glynor Plet. "We willen heel graag winnen en bekergeschiedenis schrijven voor Telstar."

Quote "We weten niet of dat positief of negatief werkt, zo'n voorbereiding zonder het spelen van officiële wedstrijden" Telstar-trainer Andries Jonker

Spakenburg heeft sinds half november geen competitiewedstrijd meer gespeeld vanwege de nieuwe coronaregels. Wel kon de nummer twaalf van de tweede divisie doortrainen en oefenwedstrijden spelen. "We weten niet of dat positief of negatief werkt, zo'n voorbereiding zonder het spelen van officiële wedstrijden. Dat weten we pas morgenavond." Ronald Koeman jr. In de tweede ronde van de KNVB-beker kan Jonker geen beroep doen op de geblesseerde spelers Niels van Wetten, Anwar Bensabouh en Tom Overtoom. Overtoom leek een lichte blessure te hebben, maar kreeg een terugslag tijdens de revalidatie. "Hij komt voor de winterstop niet meer in actie." Beter nieuws is er over Ronald Koeman jr. De goalie trainde vandaag weer voor het eerst mee en zit mogelijk bij de wedstrijdselectie. "Dat zou heel goed kunnen, maar beslissen we pas later." Telstar - Spakenburg begint dinsdag om 21.00 uur en de reacties verschijnen na afloop op deze site en sociale kanalen van NH Sport.

