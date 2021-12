Goodiebags voor Zaankanters die extra getroffen zijn door corona: "Ik vind het attent"

Al bijna twee jaar lang vullen ze elke maand meer dan 200 tasjes vol met leuke spullen en ook nu is het weer tijd voor een nieuw exemplaar. De kersteditie gaat de deur uit en daar zitten een kaart in, koeken en een zelfgemaakt boek met activiteiten. Het tasje zorgt voor een praatje aan de deur en een lach op het gezicht van de ontvanger.

In onderstaande reportage is in iets meer dan een minuut te zien hoe de tassenactie er aan toegaat. Tekst gaat door onder de video.

Niet alleen voor de ontvangers, ook voor de makers is het fijn om samen zo bezig te zijn. Vrijwilliger Luciana Gomes vertelt: "Het is toch een soort kindje, je laat het niet meer gauw los. We doen het met plezier."

De tas is in het leven geroepen in het begin van de pandemie om Zaankanters die extra getroffen zijn door het coronavirus iet leuks te geven. "We zitten hier allemaal in", vertelt Luciana. "Het is belangrijk dat ze weten dat er iemand naar hen omkijkt."

Minder vaak rondbrengen

De decembereditie is voorlopig de laatste tas die de deur uitgaat. De vrijwilligers hopen dat het eind in het zicht is en het gebaar minder nodig zal zijn. Het is bovendien steeds moeilijker om donateurs te vinden.



Het is niet zeker hoe vaak de tas de komende tijd rondgebracht gaat worden. Hoogstwaarschijnlijk zal dit elk kwartaal zijn. Een mevrouw die de decembereditie ontvangt, is blij: "Ik vind het leuk. Ik vind het hartstikke leuk dat ik het krijg."