Tweede loting Champions League koppelt Ajax aan Portugese Benfica

Niet Inter Milan maar Benfica is de tegenstander van Ajax in de achtste finale van de Champions League. Dat bleek vanmiddag bij de tweede loting in het Zwitserse Nyon. Tijdens de eerste sessie werden de Amsterdammers aan Inter gekoppeld, maar die loting verklaarde de UEFA korte tijd later ongeldig.

Benfica eindigde in de groepsfase op ruime afstand van Bayern München als tweede in de poule. Daardoor hielden de Portugezen Barcelona net achter zich.

PSV-beul

Eerder dit seizoen gooide Benfica met enig fortuin PSV uit het miljoenenbal. In de play-offs verloren de Eindhovenaren in Lissabon met 2-1. Die schade wist PSV in de return niet te repareren. Het bleeft 0-0, ondanks dat Benfica lange tijd met een man minder speelde door een rode kaart.

In de eigen competitie bezet Benfica de derde plaats op de ranglijst met een achterstand van vier punten op FC Porto en Sporting Portugal. Opvallend genoeg trof Ajax Sporting dit seizoen twee keer in de eigen groep en werden beide duels overtuigend gewonnen.

In het Europees voor Ajax succesvolle Champions League-seizoen '18/'19 stonden beide ploegen voor het laatst tegenover elkaar. Dankzij een goal in blessuretijd van Noussair Mazraoui won Ajax in Amterdam met 1-0. De uitwedstrijd eindigde in 1-1. Ajax schopte het tot de halve finales waar Tottenham Hotspur het eindstation was. Benfica sneuvelde in de groepsfase.

Ajax begint als groepswinnaar met een uitwedstrijd. De definitieve data moeten nog worden vastgesteld, maar het eerste duel is in de tweede helft van februari volgend jaar. De return in de Arena volgt in maart.