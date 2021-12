Stel hangt bomen vol met jassen voor minderbedeelden: "Wat is er mooier dan delen?"

Geen zestig maar wel 140 jassen gaan Gertien en Jos de komende weken ophangen aan de bomen op het Bolwerk aan de Schotersingel in Haarlem. Het idee van het pas getrouwde stel om als trouwcadeau tweedehands jassen te vragen om in het park op te hangen voor mensen die het niet breed hebben, heeft veel navolging gekregen.

De eerste twintig jassen hangen nu rondom het Museum van de Geest aan de Schotersingel. De andere jassen worden de komende twee weken opgehangen om 'geplukt' te worden. Jos heeft er lichtjes bij gehangen, zodat ook 's avonds mensen een jas kunnen komen halen. "Mensen kunnen dan een beetje ongezien komen. Want armoede is ook schaamte."

"Op onze bruiloft hebben we al veel jassen gekregen", vertelt Gertien als ze weer een paar jassen ophangt aan een rubberen band om een boom heen. Maar dat ze nog zoveel meer jassen zou krijgen na een facebookoproep had ze niet verwacht. "Er waren ook mensen met 25 jassen die zij weer hadden ingezameld. Ons hele huis ligt vol met jassen."

Gertien en Jos hebben het idee opgedaan in Harderwijk waar Gertien vandaan komt. "Daar doen ze het al drie jaar en daar gaat het heel goed", weet Jos. Maar hij weet niet hoe het hier in Haarlem zal gaan. Voordat de jassen hingen was er al iemand langs gekomen. "Die dacht dat het een broodje-aap verhaal was, maar hij zei dat hij later nog terug zou komen."

Gertien meldt nog wel dat er echt niet meer jassen meer nodig zijn. Maar ze zou het wel leuk vinden als het initiatief zich over andere steden en dorpen verspreid.

Het stel woont vlak bij het Bolwerk en zal vaak een rondje door het parkje lopen om te kijken of er niet teveel rotzooi achterblijft van bijvoorbeeld plastic zakken waar de jassen in zitten. En natuurlijk of er niet jassen bijgehangen moeten worden. Het is het mooiste huwelijkscadeau wat ze hadden kunnen wensen. "Onze liefde is heel groot", zegt Jos stralend. "En wat is er nu mooier dan delen."