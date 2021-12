Een jas 'plukken' op het Bolwerk: initiatief voor mensen die het niet breed hebben

In de bomen op het Bolwerk, naast het Museum van de Geest, komen zondag zo'n 20 tweedehands jassen te hangen. Het is een overgewaaid initiatief vanuit Harderwijk, bedoeld om mensen te helpen die het minder breed hebben. "Mensen die geen geld hebben om een warme jas te kopen, kunnen er dan één uit de bomen 'plukken'", zo vertelt Gertien, initiatiefnemer van de actie in Haarlem.

Gertien (55) en haar man Jos (64) wonen sinds twee jaar samen in Haarlem. Gertien komt oorspronkelijk uit Harderwijk en zodoende brengen ze ook daar geregeld samen tijd door. Vorig jaar zag Jos daar voor het eerst winterjassen in de bomen hangen en hij was onder de indruk van het initiatief.

Jassen als trouwcadeau

Toen het stel afgelopen zomer trouwde, vroegen ze niet om cadeaus, maar om tweedehands jassen om zo ook de jassenactie in Haarlem te kunnen organiseren. "Onze ceremoniemeester had een kledingrek neergezet, waar iedereen een jas aan kon ophangen", vertelt Gertien. "We hebben nu wel 60 jassen, denk ik."

Het initiatief is bedoeld om mensen te helpen die in armoede leven. "We hebben nog even gedacht aan Schalkwijk om daar de jassen op te hangen, omdat we dachten dat de doelgroep daar zit. Maar voor ons is het Bolwerk wat praktischer gelegen. Dus daarom doen we het hier. En ik hoop echt dat we de mensen kunnen bereiken voor wie het bedoeld is."

Gertien is maatschappelijk werker en komt geregeld mensen tegen die in armoede leven. Daardoor voelt ze zich ook betrokken. "Soms zijn het ook mensen die gewoon een inkomen hebben, maar die te maken hebben met inbeslagnames door schulden. En daardoor eigenlijk veel te weinig geld overhouden. Er is ook veel verborgen armoede."