In korte tijd twee overvallen door jongens met mondkapjes in Hoofddorp en Haarlem

Een supermarkt in winkelcentrum Skagerhof in Hoofddorp is overvallen: een vermoedelijk tiener kwam aan het begin van de avond met een mondkapje de zaak binnen en bedreigde de medewerkers. In Haarlem is nog geen anderhalf uur later ook een zaak overvallen door een jongen met een mondkapje. De politie jaagt nog op de daders.

De overval in Hoofddorp was rond 19.00 uur in een vestiging van de Jumbo. Er raakte niemand gewond. De politie schat dat de dader rond de zeventien jaar oud was en hij vluchtte - zonder buit - in een onbekende richting.

Hij droeg volgens getuigen een blauwe nylon bomberjack en een mondkapje met kleurtjes. Via een burgnetmelding is opgeroepen om uit te kijken naar de vermoedelijk tiener, maar hem zelf níét te benaderen. Nog geen anderhalf uur later is het raak in Haarlem.