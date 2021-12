Telstar-trainer Jonker stoïcijns na gelijkspel: "Twee punten laten liggen"

Het zag er lange tijd naar uit dat Telstar zonder punten zou vertrekken uit Eindhoven. Uiteindelijk zorgde Rashaan Fernandes in de slotfase met een rake kopbal uit een hoekschop alsnog voor de 1-1. Volgens trainer Andries Jonker had zijn ploeg, ondanks het geringe aantal kansen, meer dan een punt moeten pakken.

"Wij hadden de overmacht. Wij maakten het spel. Wij vallen aan. Het enige wat dan ontbreekt, is het aantal grote kansen. Daarom winnen we niet", analyseert Jonker na afloop van het duel, waarin zijn ploeg maar twee keer op doel wist te schieten. "Het veldspel, de inzet, de strijd. Dat is allemaal goed. Nu nog tot grote kansen komen."

De man van de wedstrijd aan de zijde van Telstar was uiteindelijk invaller Rashaan Fernandes. De één meter zeventig lange aanvaller kopte raak uit een corner. "Ik moest eigenlijk een blok zetten voor de langere spelers. Maar ik zag niemand komen en toen ik mij omdraaide, zag ik de bal zo op mijn hoofd belanden. Die moet ik binnen knikken dacht ik toen", aldus Fernandes over de gelijkmaker.

Plet-loos

Telstar speelde in Eindhoven weer in een 5-3-2 opstelling en bovendien begon aanvoerder en topscorer Glynor Plet op de bank. Jonker: "Dinsdag spelen we tegen Spakenburg voor de beker. Glynor is altijd mijn spits, maar die is dinsdag geschorst. Daarom speelt Rein Smit nu. Hij moet het daarom gaan doen tegen Spakenburg. Die bekerwedstrijd is voor ons enorm belangrijk."

Het bekerduel tussen Telstar en Spakenburg begint dinsdag om 21.00 uur. Inzet is een plek bij de laatste zestien. De laatste competitiewedstrijd van Telstar voor de winterstop is vrijdag 17 december, thuis tegen Jong PSV.